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Manavgat'ta kalp sağlığı semineri düzenlendi



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ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi "Kalp Dostu Beslenme ve Sağlıklı Kalp İçin Egzersiz Hakkında Her Şey" adlı sağlık semineri düzenledi.

Manavgat Belediyesi'nin özel bir hastane ile düzenlediği "Kalp Dostu Beslenme ve Sağlıklı Kalp İçin Egzersiz Hakkında Her Şey" adlı sağlık semineri İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de katıldığı seminere gelen vatandaşlar, sağlık hakkında merak ettiği bütün soruları konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Hüseyin Okutan'a sordu. Kalp doktoru Okutan kalp sağlığı, sağlıklı spor, sağlıklı beslenme yöntemleri ve kalp damarı ameliyatları hakkında bilgi ve örnekler verdi. Seminer bitiminin ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür eden Prof. Okudan, verimli bir seminer gerçekleştirdiğini ifade etti. Sahneye gelerek çiçek takdim eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, sporun ve kalp sağlığının önemine dikkat çekti. Başkan Sözen, "Sağlıklı beslenme, yaşam ve kalp sağlığı hakkında güzel bir seminer gerçekleştirdik. Mutlu Manavgat ailemizde vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir yaşam geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 11:55:54 TSI

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