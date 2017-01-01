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Tiyatro Drama Okulu öğrencileri hünerlerini sergiledi



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uyguladığı Taşınmaz Bilgi Sistemi hakkındaki tecrübelerini diğer belediyelerle paylaştı.

Türkiye'deki Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinin katılımıyla, Antalya'da "Taşınmaz Bilgi Sistemi Çalıştayı" yapıldı. Antalya Belek Spice Hotel'de gerçekleştirilen çalıştayda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, kullandığı "Taşınmaz Bilgi Sistemi Programı" ile belediyelerin sorumluluğundaki taşınmazların idaresi ve yönetimi konusundaki tecrübelerini paylaştı.

Taşınmaz Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi desteği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde kayıt altına alınması ve idare edilmesini sağlıyor. Sistem, taşınmazların ve taşınmazlar ile ilgili işlemlerin harita destekli tematik gösterim ve grafik analizlerle yapılarak, çıkan verilerin raporlanmasını gerçekleştiriyor.

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından devreye alınan uygulama, yetki ve sorumluluk dahilindeki taşınmaz devri, tahsisi, ihale yolu ile satışı, lojman tahsisi, kiralama ve ecri misil gibi işlemlerin mekansal veriler üzerinden süreç bazlı olarak yürütülmesi için kuruldu. Sistemde, taşınmazların kayıt altına alınma işlemleri, ilgili müdürlüklerin yaptığı tüm iş ve işlemler, web sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Buna bağlı olarak, yürütülen işlemlere ilişkin sonuçlara da daha kolay ulaşılabiliyor.

Taşınmaz Bilgi Sistemini başarıyla uygulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı sunum ile sistemi diğer Büyükşehir Belediyeleri ve Su ve Kanalizasyon idarelerine anlattı. İlgiyle takip edilen sunumda Büyükşehir Belediyesi yetkililerine merak edilen konularda sorular soruldu. Program sonrasında Büyükşehir Belediyesi'ne katılımlarından ve tecrübelerini paylaşmalarından dolayı NetCAD Yazılım A.Ş. tarafından plaket takdim edildi.

(GY-Y)



25.05.2017 11:58:33 TSI

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