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Bartın Üniversitesi genç mühendislerinden proje sergisi



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencileri düzenledikleri sergide projelerini tanıttı.

Bartın Üniversitesi Bilim, Kültür-Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında Mühendislik Fakültesi tarafından "Proje Sergisi" gerçekleştirildi. Çevre Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri sergide projelerini tanıttı. Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, düzenlenen etkinlikle öğrencilerin araştırmacılık ve proje yapma kültürünü geliştirdiklerini belirterek, "Amacımız, öğrencilerimizi bilimsel düşünmeye ve araştırma yapmaya yönlendirmektedir. Yaptıkları çalışmaları sergilemelerine, onların toplum önünde sunmalarına, edindikleri bilgileri katılımcılara aktarmalarına fırsat sağlamaktadır. Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere yöneticiler olarak bizler de bu tür çalışmaları destekliyor ve öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Mezun durumdaki öğrencilerimiz bu özel sergiyi gerçekleştirmekle diğer öğrencilerimize örnek oluyorlar." dedi.

Proje etkinliğinde öğrenciler hazırlıkları çalışmaların içeriğine yönelik sunumlarda gerçekleştirdi. Başta Batı Karadeniz Bölgesi olmak üzere yaşanan sorunlara dikkat çeken ve hayatı kolaylaştırıcı önerilerde bulunan çalışmaları anlatan sunumları, katılımcılar ilgiyle izledi.

Etkinliğe, KOSGEB Bartın Müdürü Abdurrahman Usta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

(AY-RFK-Y)



25.05.2017 11:58:40 TSI

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