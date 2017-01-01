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Bartın Üniversitesi'nde sporda doping problemi konuşuldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:59
Bartın Üniversitesi'nde sporda doping problemi konuşuldu
Bartın Üniversitesi'nde sporda doping problemi konuşuldu

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından gerçekleştirilen konferansta sporda doping problemi konuşuldu.
Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından "Yaşam Boyu Spor ve Sağlık" adlı bir konferans düzenlendi. Bilim, Kültür-Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Günay sporda doping konusuyla ilgili bilgiler verdi. Günay, dopingin Türk ve dünya sporunun bir numaralı sorunu olduğunu kaydederek, "Doping; sporcu tarafından fiziksel veya zihinsel durumunu suni şekilde düzeltip, performans artırılması için bazı maddelerin kullanılması veya ona verilmesi şeklinde tanımlanıyor. Dünya dopingle mücadele kuralları birçok parametre düşünülerek belirlenmiştir. Yasaklılar listesinde bulunmayan ancak sporda kötüye kullanılma olasılığı bulunan bazı maddeleri tespit etmek amacıyla dahi imza sahibi taraflar ve hükümetlere danışılarak biz izleme programına yer verilmiştir." dedi.
Etkinliğe Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci, BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
(AY-RFK-Y)

25.05.2017 11:59:45 TSI
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