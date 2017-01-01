Resim sergisi ilgi görüyor
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Resim bölümü yıl sonu sergisi sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Resim bölümü öğrencileri yaklaşık 150 eserin yer aldığı yıl sonu sergisini Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonunda açtı. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere katılım belgeleri de sergi açılışında verildi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güney'in açılışını yaptığı sergide yağlı boya tablo ve karakalem türü eserler yer aldı. Resim sergisi 2 gün boyunca açık kalarak ziyaret edilebilecek.
(TT-RFK-Y)
25.05.2017 12:00:02 TSI
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