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Muratpaşa veznelerinde çiçek sürprizi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 31 Mayıs'ta sona erecek vergi yapılandırması taksit ödemeleriyle birlikte emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri için 8 ayrı noktada bulunan veznelere gelenler mevsimlik çiçek fidesiyle ayrılıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kırcami, Dedeman, Güvenlik, Cumhuriyet, Ali Çetinkaya ve Konuksever Mahalleleri'nde bulunan semt vezneleri ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'yle birlikte hizmet binasında bulunan veznelerine vergi ödemeleri için gelen komşularını çiçek fideleriyle karşılıyor. Vergi ödemesi için veznelere gelenler mevsimlik çiçek fidesi hediye ediliyor.

Bununla birlikte emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinin yanı sıra 6736 sayılı kanunla vergi yapılandırmasında yararlanan mükelleflerin yapılandırmalarını bozulmaması için ilk iki taksit ödeme süresinin 31 Mayıs'a uzatılmasıyla yoğunluğun yaşandığı veznelerin 27 Mayıs Cumartesi de açık olacak.



Ödemeler nerelere yapılabilir?

Ödemeler, Muratpaşa Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelerle birlikte Kırcami, Dedeman, Güvenlik, Cumhuriyet, Ali Çetinkaya ve Konuksever Mahallelerinde bulunan semt vezneleri ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde bulunan vezneye yapılabilecek.

Ayrıca evden çıkamayacak durumda olan Muratpaşa sakinleri Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı telefonuna kayıt yaptırarak kapısına kadar gelecek Muratpaşa Belediyesi mobil veznesine de ödeme yapabilirler.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 12:00:24 TSI

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