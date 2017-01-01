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Tiyatro severleri büyüledi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Genç Osman'ın başına gelen acı felaket ve yerine geçen amcası Mustafa Han'ın kısa bir süre sonra tahttan indirilmesi üzerine 11 yaşında tahta çıkan 17'nci Osmanlı padişahı 4. Murat'ı anlatan oyun, 80 kişilik dev kadrosuyla Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelendi.

Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, rejisörlüğünü Prof. Dr. Bozkurt Kuruç'un yaptığı, IV. Murat Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız salonunda sanatseverlerle buluştu. Gösteride oldukça ilgi gören oyunun konusu, kostüm ve müzikleri başarılı oyunculuk performansları izleyenlerden büyük alkış topladı.

Oyunda, Osmanlı tarihinin önemli karakterlerinden biri olan 4. Murat'ın bütün kişisel özellikleri ve siyasi kişiliği derinlikleriyle anlatılıyor. Oyunlarında daha çok, tarihi olayları ve tarihi şahsiyetleri işleyen Turan Oflazoğlu'nun yazdığı Türk tiyatrosunda tarihsel dram kategorisinde önemli bir yeri olan oyunu, Devlet Tiyatroları (DT) Edebi Kurul Başkanı, yönetmen, dramaturg ve tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç yönetiyor.

4. Murat oyununda daha 11 yaşında tahta oturan ve 28 yaşında hayatını kaybeden bir padişahın yaşadıkları ele alınıyor. 4. Murat'ın annesi Kösem Sultan ile çekişmesi oyundaki aksiyonu da ortaya çıkartıyor.

Seyirci; Türk tiyatrosunun evrensel eseri olan oyunda, tarihte önemli yeri olan ve bugün de eylemleriyle tartışılan bir padişahın tiyatro sahnesinde, bir tragedya kahramanına nasıl dönüştüğüne tanık oldu.

(TT-RFK-Y)



25.05.2017 12:00:58 TSI

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