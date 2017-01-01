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Kalite Sempozyumu sona erdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:01
Kalite Sempozyumu sona erdi
Kalite Sempozyumu sona erdi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin ev sahipliğinde, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile birlikte 'Mersin'e Kalite Yakışır' sloganıyla bu yıl 3.'sü düzenlenen Mersin Kalite Sempozyumu, 'Doğal Afetler ve Afet Yönetimi' konu başlığı ile gerçekleştirildi.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen kalite sempozyumunda, gazeteciler ve akademisyenler gerçekleştirdikleri söyleşiler ile katılımcıları kalite, mükemmellik modelleri, doğal afetler ve çevre konularında bilgilendirdi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın katılımı ile Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Kalite Sempozyumu'nun ilk oturumunda gazeteci yazar Fatih Altaylı ile Mehmet Yılmaz, 'Yaşam Biçimi Olarak Kalite' başlıklı söyleşilerini gerçekleştirirken, ikinci oturumda DYO Boya Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Serdar Oran, İGDAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü Mehmet Akif Demirtaş, Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, 'EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamaları ve Kazanımları' konusunda söyleşi gerçekleştirdi.
Mersin Afet Master Planı oluşturulmalı
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selim İnan moderatörlüğünde gerçekleştirilen 3. oturumda ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zekai Görgülü ve Tema Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Hikmet Öztürk, 'Doğal Afetler ve Afet Yönetimi' ile ilgili söyleşilerinde katılımcılara konuyla ilgili önemli bilgiler aktardı.
Afet bölgelerinde yapısal hasarların azaltılmasında bina yapımı ve zemin koşullarının önemi başlığı altında sunum yapan Prof. Dr. Selim İnan, doğal afet türleri, afet yönetimi, afeti oluşturan riskler, doğal afetlerde insan faktörü, doğal afetlerin verdiği zararlar, afetlerde zarar azaltma ve doğal afetlerin yol açtığı zararlarla ilgili katılımcıları bilgilendirildi.
Tema Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Hikmet Öztürk ise toprak, iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım konu başlığı ile gerçekleştirdiği sunuma 'Toprak yoksa hayat yok' içerikli kısa video gösterimi ile başlayarak, toprak ekosistem hizmetleri, toprak bozulumu, iklim değişikliği sonucu tarımsal ürün fiyat ilişkisi, karbon salınımını azaltma ve depolama ve sürdürülebilir tarım ağları konuları ile devam etti.
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zekai Görgülü, doğal afetler, planlama ve Mersin konusu hakkında gerçekleştirdiği sunumda, Mersin'de meydana gelmiş ve gelecek afetlerin kaçınılmazlığı, kentte bir afet öncesi ve sırasında uygulamaya konulacak yöntemler, afete hazırlık ve acil müdahale yöntemlerinin belirlenmesi ve oluşturulması gereken Mersin Afet Master Planı ve bu planın ana hatlarından bahsetti.
Mersin Afet Master Planı'nın afetler karşısında Mersin'de alınması gereken çok yönlü önlemleri eşgüdüm altına almayı hedefleyen, uzun dönemli bir perspektifle yapılması gereken işleri, topyekûn eyleme geçme prosedürlerini, fiziki ve mekânsal kararları da kapsamak üzere oluşturulması gereken bir yol haritası olduğunu anlatan Görgülü, bu süreçte yerel yönetimlerin yanı sıra valilik ve ilçe belediyeleri ile ilgili çeşitli kamu yönetim birimlerinin katkı sağlamasının zorunluluğundan bahsetti.
Sanatçı, siyasetçi, öğretim görevlisi Ediz Hun, 4. oturumu sevgi teması ile dünya çapında çevre kirlilikleri, çevre kirliliğinin canlılar üzerine etkisi, ozon tabakası, küresel ısınma, ormanların tahribi, deniz kirliliği, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji, sucul ortamlardaki kirlilikler ve demografi gibi birçok konuda sohbet havasında gerçekleştirdi. Ediz Hun, oturumun sonunda salonda bulunan katılımcıların sorularını cevapladı.
Sempozyum sonunda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Mersin'de kalite ile ilgili özellikle de afet ve yönetimi ile ilgili bir konuda bugün bir arada olduk. Gerçekten çok değerli katılımcılarımız vardı. Ben hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah burada söylediğimiz gibi Mersin'e kalite yakışacak. Ama bunu hep birlikte başaracağız" dedi.
Başkan Kocamaz tarafından sanatçı Ediz Hun ve KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı'ya günün anısına Nusret Mayın Gemisi maketi hediye edildi.
(HSK-Y)

25.05.2017 12:01:56 TSI
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