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Devrek Sebahat -Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesinden mezuniyet sevinci



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te faaliyette bulunan Sebahat Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesinde mezuniyet sevinci yaşandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Sabahat Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi (SCU) 2016-2017 eğitim öğretim yılını sonlandırmanın keyfini davetliler ve öğrencilerin katılımı ile sonlandırdı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende Anadolu Öğretmen Lisesinin İkinci mezunları olan öğrenciler okuldan ayrılmanın hüznünü yaşarken, yeni bir hayata atılmanın sevincini keplerini havaya atarak kutladılar. Düzenlenen programda davetlilere hitap eden Sabahat Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Turgay Kırgil," 2011 yılında açılan okulumuz bu yıl 3. mezunlarını vermektedir. Okulumuz bugün 72 öğrencisini yeni yaşamlarına uğurlamanın coşkusunu, heyecanını ve tatlı telaşını yaşamaktadır. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında okulumuzda 300 öğrenci eğitim öğretim hizmeti almıştır" dedi. Konuşmanın ardından okulun ilçeye kazandırılmasını sağlayan Ulupınar ailesinden Celal Ulupınar'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan tarafından katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilirken, yaş kütüğüne okul birincisi tarafından isim plaketinin çakılması, bayrak ve flama devir teslim törenin ardından program sona erdi. Törenin ardından görevliler tarafından davetlilere etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Düzenlenen mezuniyet merasimine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, işadamı Celal Ulupınar, TSO Başkanı Ertan Cıvak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Serkan Koparan, şube müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

(FE-SÖ-Y)



25.05.2017 12:04:10 TSI

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