ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Devrek Sebahat -Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesinden mezuniyet sevinci

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:04
Devrek Sebahat -Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesinden mezuniyet sevinci
Devrek Sebahat -Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesinden mezuniyet sevinci

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te faaliyette bulunan Sebahat Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesinde mezuniyet sevinci yaşandı.
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Sabahat Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi (SCU) 2016-2017 eğitim öğretim yılını sonlandırmanın keyfini davetliler ve öğrencilerin katılımı ile sonlandırdı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende Anadolu Öğretmen Lisesinin İkinci mezunları olan öğrenciler okuldan ayrılmanın hüznünü yaşarken, yeni bir hayata atılmanın sevincini keplerini havaya atarak kutladılar. Düzenlenen programda davetlilere hitap eden Sabahat Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Turgay Kırgil," 2011 yılında açılan okulumuz bu yıl 3. mezunlarını vermektedir. Okulumuz bugün 72 öğrencisini yeni yaşamlarına uğurlamanın coşkusunu, heyecanını ve tatlı telaşını yaşamaktadır. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında okulumuzda 300 öğrenci eğitim öğretim hizmeti almıştır" dedi. Konuşmanın ardından okulun ilçeye kazandırılmasını sağlayan Ulupınar ailesinden Celal Ulupınar'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan tarafından katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilirken, yaş kütüğüne okul birincisi tarafından isim plaketinin çakılması, bayrak ve flama devir teslim törenin ardından program sona erdi. Törenin ardından görevliler tarafından davetlilere etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu.
Düzenlenen mezuniyet merasimine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, işadamı Celal Ulupınar, TSO Başkanı Ertan Cıvak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Serkan Koparan, şube müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.
(FE-SÖ-Y)

25.05.2017 12:04:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Jandarmadan huzur ve güven operasyonu
YEREL

JANDARMADAN HUZUR VE GÜVEN OPERASYONU
Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
BEÜ Öğrencisi Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl'a gençlik özel ödülü
YEREL

BEÜ ÖĞRENCİSİ SOSYAL MEDYA UZMANI ALAATTİN ÇAĞIL'A GENÇLİK ÖZEL ÖDÜLÜ
FETÖ şüphelisi eğlence merkezinde yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ EĞLENCE MERKEZİNDE YAKALANDI
Kdz. Ereğli Sağlık-Sen Şubesi kan bağışı kampanyası düzenledi
YEREL

KDZ. EREĞLİ SAĞLIK-SEN ŞUBESİ KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLEDİ
Gülüçlü kadınlar Çanakkale'yi gezdi
YEREL

GÜLÜÇLÜ KADINLAR ÇANAKKALE'Yİ GEZDİ
Çaycuma ve Gökçebey'de mezuniyet coşkusu
YEREL

ÇAYCUMA VE GÖKÇEBEY'DE MEZUNİYET COŞKUSU
TTK 27. Dönem toplu iş sözleşmesi arabulucu sürecinde
YEREL

TTK 27. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ARABULUCU SÜRECİNDE
Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesine saha ziyareti
YEREL

ALAPLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNE SAHA ZİYARETİ
Devrek'te katlı otopark vatandaşların hizmetine açıldı
YEREL

DEVREK'TE KATLI OTOPARK VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI
Kdz. Ereğli TSO yönetimi TOBB genel kurulunda
YEREL

KDZ. EREĞLİ TSO YÖNETİMİ TOBB GENEL KURULUNDA
Zonguldak'ta 509 konut satıldı
YEREL

ZONGULDAK'TA 509 KONUT SATILDI
Devrek Meslek Yüksek okulundan mezuniyet coşkusu
YEREL

DEVREK MESLEK YÜKSEK OKULUNDAN MEZUNİYET COŞKUSU
Uzlaştırma Bürosuna teşekkür belgesi
YEREL

UZLAŞTIRMA BÜROSUNA TEŞEKKÜR BELGESİ
Sağlık çalışanlarından resim sergisi
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN RESİM SERGİSİ
Kdz. Ereğli'de yeşil alanlar ağaçlandırılıyor
YEREL

KDZ. EREĞLİ'DE YEŞİL ALANLAR AĞAÇLANDIRILIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...