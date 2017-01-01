ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İrrita Tiyatro Topluluğu Türkiye 3'üncüsü oldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:06
İrrita Tiyatro Topluluğu Türkiye 3'üncüsü oldu
İrrita Tiyatro Topluluğu Türkiye 3'üncüsü oldu

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği, Şiir Okuma ve Tiyatro yarışmalarının Türkiye Finalleri Ankara'da yapılırken, Kilis'i temsil eden İrrita Tiyatro Topluluğu Türkiye 3'üncüsü oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin sanata olan ilgilerinin arttırılması amacıyla düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği, Şiir Okuma ve Tiyatro yarışmalarının Türkiye Finalleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonunda yapıldı. Mehmet Hidayet'in yazıp yönettiği Men Dakka Dukka (Eden bulur) adlı tiyatro oyunu, Güneydoğu bölge birinciliğinin ardından Ankara'da yapılan tiyatro yarışması finallerinde önemli bir başarının altına imza attı. Kilis Gençlik Merkezi İrrita Tiyatro Topluluğu, Ankara'da yapılan tiyatro yarışması finalinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Tiyatro topluluğu üyeleri, Güneydoğu bölge birinciliklerini Türkiye 3'üncüsü olarak taçlandırırken, başarının mutluluğu hep birlikte yaşadı.
(MAD-SD-Y)

25.05.2017 12:06:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ

Kilis'te 4 ayda 813 adet konut satıldı
YEREL

KİLİS'TE 4 AYDA 813 ADET KONUT SATILDI
Pakistanlı sivil toplum örgütü 12 ton kapasiteli fırın kurdu
YEREL

PAKİSTANLI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ 12 TON KAPASİTELİ FIRIN KURDU
Çobanbey'de Suriye görev gücü yetkileri bir araya geldi
YEREL

ÇOBANBEY'DE SURİYE GÖREV GÜCÜ YETKİLERİ BİR ARAYA GELDİ
Kilis'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

KİLİS'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
&quot;Yetim Dayanışma Günleri&quot; etkinliği
YEREL

"YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ" ETKİNLİĞİ
7 Aralık Üniversitesi mezunları Kilis'e öğretmen olarak atandı
YEREL

7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI KİLİS'E ÖĞRETMEN OLARAK ATANDI
Kilis'te MHP İl teşkilatı kahvaltıda buluştu
YEREL

KİLİS'TE MHP İL TEŞKİLATI KAHVALTIDA BULUŞTU
Sağlık Yaşam Merkezi Hizmete girdi
YEREL

SAĞLIK YAŞAM MERKEZİ HİZMETE GİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...