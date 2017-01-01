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İrrita Tiyatro Topluluğu Türkiye 3'üncüsü oldu



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği, Şiir Okuma ve Tiyatro yarışmalarının Türkiye Finalleri Ankara'da yapılırken, Kilis'i temsil eden İrrita Tiyatro Topluluğu Türkiye 3'üncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin sanata olan ilgilerinin arttırılması amacıyla düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği, Şiir Okuma ve Tiyatro yarışmalarının Türkiye Finalleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonunda yapıldı. Mehmet Hidayet'in yazıp yönettiği Men Dakka Dukka (Eden bulur) adlı tiyatro oyunu, Güneydoğu bölge birinciliğinin ardından Ankara'da yapılan tiyatro yarışması finallerinde önemli bir başarının altına imza attı. Kilis Gençlik Merkezi İrrita Tiyatro Topluluğu, Ankara'da yapılan tiyatro yarışması finalinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Tiyatro topluluğu üyeleri, Güneydoğu bölge birinciliklerini Türkiye 3'üncüsü olarak taçlandırırken, başarının mutluluğu hep birlikte yaşadı.

(MAD-SD-Y)



25.05.2017 12:06:36 TSI

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