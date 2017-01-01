YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gemlik Cezaevi'nde anlamlı müsabaka

Gemlik Cezaevi'nde anlamlı müsabaka



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde mahkumlar ile eski Bursasporlu futbolcular maç yaptı.

Gemlik Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'nda mahkûmlarla eski Bursasporlu futbolcular arasında halı saha maçı yapıldı. Müsabakada Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve gazeteci Kazım Bulut da forma giydi. Cezaevi Müdürü Hasan Torun'un tertiplediği maç öncesinde programa katılanlar yeni yapılan tekstil atölyesi ve tamamı mahkûmlar tarafından yapılan cezaevi içerisindeki camiyi inceleme imkânı buldu. Müsabaka öncesinde cezaevinde de incelemelerde bulunan Başsavcı Ömer Mete, ceza infaz kurumunun her geçen gün geliştiğine ve daha çok hükümlüye iş imkânı sağladığını dile getirdi.

Eski Bursasporlu futbolculardan oluşan takım ile cezaevi yönetimi ve mahkumlardan teşkil edilen takım iki devre halı saha maçı yaptı. Müsabakayı eski Bursasporlular 8-4 kazandı. Gollerin büyük bölümünü de Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete attı. Maç sonunda eski Bursasporlu futbolculara teşekkür belgesi verildi.

(HT-MŞ)



25.05.2017 12:13:43 TSI

NNNN

