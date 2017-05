YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karaosmanoğlu: "Eğitim, geleceğe yapılan yatırımdır"

Başkan Karaosmanoğlu: "Eğitim, geleceğe yapılan yatırımdır"



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret ederek eğitim ve öğretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti. Okul Müdürü Ali Temizel ve okul aile birliği tarafından karşılanan Karaosmanoğlu'na, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül eşlik etti. Okulun öğretmenleriyle de bir araya gelen Karaosmanoğlu, "İnsan, sürekli gelişen bir varlıktır. Gelişmenin en önemli yolu da eğitimdir. Çünkü eğitim doğduğumuz anda başlayan ve hayatımızın son aşamasına kadar devam eden bir süreçtir" dedi.

Okuldaki öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Karaosmanoğlu, öğretmenlerle olan görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu gün hızla değişen dünyamızda bir ülkenin zenginliği sahip olduğu eğitimli insan gücü ile ölçülüyor. Bu nedenle eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır anlayışıyla, eğitimin en öncelikli mesele olarak ele alınması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, her ilçemize Bilgi Evleri açtık. Bu Bilgi Evlerimizle yavrularımıza evlerinden ve okullardan sonra üçüncü yuva olduk" şeklinde konuştu.

Bilim ve Teknoloji Kulübü ile ortaya koyulan Kocaeli'nin bilim ve teknolojinin üssü olma hedefini; Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan Kocaeli Bilim Merkezi'ni açarak önemli bir noktaya getirildiği vurgusu yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Bugün bilim ve teknolojiyi kendi toprağında öğrenip üretebilecek bir nesil yetiştirmek için elimizde gerekli kaynaklarımız çok şükür mevcut. Önemli olan bunu değerlendirebilmektedir. Bu eserler büyük bir emeğin ve birikimin meyvesidir" ifadelerini sarf etti.

Türkiye'de uygulamasını ilk kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı "Bire Bir Öğrenme" projesi hakkında bilgi de veren Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'nin eğitimde bugünkü noktaya gelmesine gerçek anlamda zemin hazırladık. 6'ncı sınıf öğrencilerimize yüzbinlerce tablet bilgisayar dağıtarak bilim ve teknoloji alanında gençlerimizin ufkunu açtık. Onların imkânlarını genişlettik. Okullarımıza verdiğimiz masa tenisi setleri, kapalı spor salonları, çevresi müsait olan okullarımıza yaptığımız voleybol, basketbol ve futbol sahaları kazandırdık. Çevre düzenlemeleri ve daha neler neler ile imkânlar sağladık. Ancak tabi ki bu konuda devletin yanında, sivil toplum kuruluşlarına, hayırseverlere ve özellikle de okul aile birliklerine kısacası hepimize çok önemli görevler düştüğüne inanıyorum" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda bir öğretmen ve şehrimizdeki bütün çocuklara karşı sorumluluk hisseden bir baba olarak da, üzerime düşeni azami olarak yapmaya gayret ediyorum diyen Başkan Karaosmanoğlu, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımıza yönelik olarak her türlü yardıma hazırız. Sizler de veliler olarak çocuklarınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Aman okula gönderiyorum ya, diyerek işin kolayına kaçmayın. Eğitim sadece okula ve öğretmenlere bırakılamayacak kadar önemli bir konudur. Evde sizlerin, okul ve öğretmenlerimizle iş birliği ve koordinasyon içerisinde eğitime sunduğunuz katkı inanın geleceğin Türkiye'sinin kurulmasında, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmamızda büyük bir pay sahibi olacaktır. Her kurum ve kişinin eğitime katkı sunmasının daha kalıcı sonuçlar getireceği gerçeğinden hareketle geleceğimiz için, yarınlarımız için çocuklarımız için, her daim yanınızda olacağımızı hatırlatmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(RFK-Y)



25.05.2017 12:14:05 TSI

NNNN