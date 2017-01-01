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Konya Şeker'den üreticiye 36 milyon 684 bin lira nakit avans

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:17
Konya Şeker'den üreticiye 36 milyon 684 bin lira nakit avans

KONYA (İHA) - Konya Şeker A.Ş., Ramazan ayı öncesinde üreticilerin yüzünü güldürecek 36 milyon 684 bin lira nakdi avans ödemesine başladı.
İki hafta önce motorin avansı dağıtan Konya Şeker, Mayıs ayı bitmeden nakdi avans ödemesine de başladı. Ramazan ayı öncesi çiftçilerin yüzünü güldüren avansın tutarı 36 milyon 684 bin lira. 26 Mayıs 2017 Cuma günü çiftçilerin hesaplarına yatırılan nakdi avans ödemesi ile birlikte 2017-18 Kampanya Dönemi'nde Konya Şeker üreticilerine 117 milyon 32 bin lira ödeme gerçekleştirmiş olacak. Geçtiğimiz yıl çiftçiye 1 milyar 650 milyon lira tarımsal ürün bedeli ödemesi yapan Konya Şeker'in 2017 - 2018 dönemindeki ödeme tutarının 2 milyar TL'yi aşması bekleniyor. Konya Şeker, yaptığı ürün bedeli ödemelerinin yanı sıra yıl içinde periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği avans ödemeleriyle de piyasaya sıcak paranın çıkmasını sağlayarak bölge ekonomisinin de hareketlenmesini ve ticaretin canlanmasını sağlıyor. Tarım sektörüne nakit akışının yok denecek kadar az olduğu aylarda Konya Şeker'in gerçekleştirdiği avans ödemleri çiftçinin geçimini rahatlatırken, bölge esnafının da iş hacmini genişletiyor.

"Çiftçi desteklenirse daha çok üretir"
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk yaptığı açıklamada, "Bizim üreticiye desteğimiz, sözde değil özde destektir. Biz hayatın içinde ve halden anlayan bir şirketiz. Tarladaki üretimi önemsediğimiz kadar, üreticilerimizin sosyal hayatlarını da, maneviyatlarını da, hanelerindeki, evlerindeki ihtiyaçlarını da kendimize dert edinen bir kurumuz. Şükür ki, bir Ramazan-ı Şerif'e daha kavuştuk. Bu Rahmet ve Bereket günlerini gönül huzuruyla idrak etmek herkesin hakkıdır. O nedenle, Konya Şeker nasıl tarladaki üretimin maddi kaygılardan uzak yapılması için çiftçinin yanında yer alıyorsa, iftar sofralarının da maddi kaygılardan uzak kurulması için üstüne düşeni yapıyor ve yapmaya devam edecek" dedi.
Konya Şeker'in öncelik sıralamasında en önde üretime ve üretene desteğin yer aldığını belirten Başkan Konuk, "Bizim üreticiye desteğimiz sözde değil, özde destektir. Konya Şeker, 17 yıldır, niyet ve temenni cümleleri kurmuyor, yapacağız edeceğiz gibi zamanı belirsiz ifadeler kullanmıyor. Çiftçi desteklenirse daha çok üretir diyerek 17 yıldır üreticiyi desteksiz bırakmıyoruz, tarlaya tohumun düşmesinden itibaren başlayan desteklemeler, yıl boyunca belirli periyotlarla devam ediyor. Biz verdiğimiz destekle üreticinin ne namerde ne de merde muhtaç olmadan kaygıdan, tasadan uzak üretmesini sadece daha kaliteli ve daha çok nasıl üretebileceğine odaklanmasını sağlayacak zemini oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da tek başına yeterli görmediğimiz için sosyal hayatın, inanç dünyamızın önemli günlerini, özel günlerini yine üreticilerimizin maddi kaygılardan uzak karşılaması için üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyor ve bayramlarda, ramazanda onların ellerini rahatlatmayı öncelikli vazifemiz kabul ediyoruz. Yani, üreticinin hem tarlada hem de günlük hayatta yanındayız. Bu kurumun imkânları genişledikçe, bu kurum gücüne güç kattıkça bu kararlı duruş daha da bereketlenecek. Bu destek daha da artacak. Bu kararlılığımızın ve bu duruşumuzun Konya Şeker'in değişmez ilkesi olduğunu belirtir, 26 Mayıs 2017 Cuma günü dağıtılan nakdi avansın hayırlara vesile olmasını temenni eder, bolluk ve bereket dolu bir yıl temennisiyle, rahmetinden bolca nasiplenebildiğimiz bir Ramazan dilerim" diye konuştu.
(İHA-İP-Y)

25.05.2017 12:17:04 TSI
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