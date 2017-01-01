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Müdür Temizkan'dan öğrencilere ziyaret

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:20
Müdür Temizkan'dan öğrencilere ziyaret
Müdür Temizkan'dan öğrencilere ziyaret

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlçe Müdürü Mustafa Temizkan, Şehitveren Köyü İlköğretim Okulunu ziyaret etti.
SGK İlçe Müdürü Mustafa Temizkan, Sosyal Güvenlik Kurumunun tanınırlığını artırmak, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında Şehitveren Köyü İlköğretim Okulunda öğrencilerle bir araya geldi. Mustafa Temizkan, çocukların mutluluğunu önemsediklerini, mutlu çocukların mutlu yarınlar olduğunu ve kurum olarak sosyal güvenlik bilincini çocukluktan itibaren kazandırılması yönünde çalışmalar içerisinde bulunduklarını kaydetti.
(MSA-Y)

25.05.2017 12:20:17 TSI
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