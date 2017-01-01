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Anı Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Sosyal Güvenlik Elçileri arasında düzenlenen Anı Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, "Sosyal Güvenlik Elçileri" Projesi kapsamında düzenlenen Anı Yarışmasında dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle plaket takdim ettiler.

Nizamettin Durmuş yaptığı konuşmada Sosyal Güvenlik Bilincinin erken yaşlarda öğrenilmesinin ve farkındalığın sağlanmasının çok önemli olduğunu, bu yönde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile ortak alan oluşturduğunu söyledi.

(ERZ-Y)



25.05.2017 12:20:42 TSI

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