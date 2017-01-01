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MHP'li Taşdoğan, mazbatasını aldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hafta sonunda yapılan kongrede güven tazeleyen MHP Gaziantep İl Başlkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, mazbatasını alarak, göreve başladı.

Hafta sonunda gerçekleşen kongrede tek liste ile gidilen seçimde güven tazeleyen MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe seçim kuruluna giderek, mazbatasını aldı. Ayağının tozuyla önemli açıklamalarda bulunan Taşdoğan, ilk olarak hafta sonu gerçekleştirilen olağan kongrede kendisine destek veren ve vermeyen tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti. Genel Merkez ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emrinde olduklarının altını çizen Taşdoğan, "Genel Başkanımızın direktifleri doğrultusunda partimize hizmet etmeye çalışacağız. Dosta Düşmana 41 İlde aynı anda kongremizi yaparak gücümüzü gösterdik. Yeni dönemde hedefimiz belli. İktidar bizim için çok yakındır. Sabredin. 03 Kasım 2019 günü Ülkücü Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve iktidar olacağız İnşallah. Yeni dönemde yeni yönetimde görev alan arkadaşlarımızla birlikte çok çalışacağız ve hedefimize ulaşacağız" dedi.

Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan yeni MHP yönetimi hatıra fotoğrafı çektirdi.

(SD-Y)



25.05.2017 12:21:54 TSI

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