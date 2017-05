YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilim adamları zaman tünelinde

Bilim adamları zaman tünelinde

- 8 bin 500 yıllık Akçalar Aktopraklık Arkeoparkı, yerli ve yabancı bilim adamlarını ağırladı

- Bursa kültürel miras çalışmalarıyla örnek oluyor



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Akçalar Aktopraklık Arkeopark'ı gezen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Melik Ayaz, her gittikleri ilde belediye başkanlarına Bursa'yı örnek gösterdiklerini söyledi. Akçalar Aktopraklık Arkeoparkı, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu için Bursa'ya gelen yerli ve yabancı bilim insanlarını ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 8500 yıllık neolitik dönemden 200 yıllık Osmanlı köyüne kadar zaman tünelinde yolculuk imkanı sunan Arkeopark'ta yapımı devam eden müzenin de kısa sürede ziyarete açılacağını vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu dolayısıyla gelen yerli ve yabancı araştırmacılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Akçalar Aktopraklık'taki Arkeopark'ı gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Melik Ayaz'ın da katıldığı gezide, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Akçalar Aktopraklık Arkeopark Kazı Başkanı Doç.Dr. Necmi Karul, katılımcılara bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kazılarda elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan eski yerleşim birimleri önünde düzenlenen kokteylde davetlilere seslenen Başkan Altepe, tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bursa'nın her köşesinin ziynetlerle dolu olduğunu dile getiren Başkan Altepe, "Bizlere soruluyor, 'Belediye başkanı olarak çılgın projeniz nedir?' diye. Bursa'nın kendisi çılgın. İşte çılgın projenin biri de burada. Bütün gayemiz bu eserleri gün yüzüne çıkarmak, insanlığın hizmetine sunmak. Çünkü bu eserlerin hepsi, göz nuru eserler. O günkü hükümdarların, yönetimlerin gücünü gösterdiği eser. Şehir merkezinde ayağa kaldırılmayan eser kalmadı. Şimdi de merkeze yeni bağlanan 10 yeni ilçe hazırlanan 450 proje üzerinde çalışıyoruz. Akçalar da Bursa ili içindeki en eski yerleşim bölgesi. 8500 yıllık neolitik dönem burada. Hocalarımız 14 yıldır burada çalışıyor bize de destek olmak düşüyor. Elde edilen bulgularla o günkü hayat dizayn ediliyor. 200 yıllık Osmanlı köyü Kızılelma burada. Adeta zaman tünelinde yolculuk yapıyorsunuz. Bölgeye kazandırdığımız müzede de son eksikler tamamlanıyor, 1- 2 ay içinde açmış olacağız. Tüm bulgular bu müzede sergilenecek. Bu çalışmalarda bize destek veren hocalarımıza ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa'yı örnek gösteriyoruz

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Melik Ayaz ise, her gittikleri ilde belediye başkanlarına Bursa'yı örnek gösterdiklerini söyledi. Bölgedeki arkeolojik çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki protokolle yapıldığını hatırlatan Ayaz, "Böyle bir antik mekanda bu kadar canlandırmayı somut hale getirmek kolay değil. Bu ancak inanmak, adanmak işidir. Onun için Bakanımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu birlikteliğimiz devam edecek. Buranın açılışına da katılmıştım, ancak her geldiğimizde kendimizi farklı bir kültürel ortamda geçmişin hatıraları içinde hissediyoruz" dedi.

Başkan Altepe ve davetliler daha sonra kazı alanını gezdi.

25.05.2017 12:22:59 TSI

