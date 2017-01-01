ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilim adamları zaman tünelinde

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:23
Bilim adamları zaman tünelinde
Bilim adamları zaman tünelinde
- 8 bin 500 yıllık Akçalar Aktopraklık Arkeoparkı, yerli ve yabancı bilim adamlarını ağırladı
- Bursa kültürel miras çalışmalarıyla örnek oluyor

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Akçalar Aktopraklık Arkeopark'ı gezen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Melik Ayaz, her gittikleri ilde belediye başkanlarına Bursa'yı örnek gösterdiklerini söyledi. Akçalar Aktopraklık Arkeoparkı, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu için Bursa'ya gelen yerli ve yabancı bilim insanlarını ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 8500 yıllık neolitik dönemden 200 yıllık Osmanlı köyüne kadar zaman tünelinde yolculuk imkanı sunan Arkeopark'ta yapımı devam eden müzenin de kısa sürede ziyarete açılacağını vurguladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu dolayısıyla gelen yerli ve yabancı araştırmacılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Akçalar Aktopraklık'taki Arkeopark'ı gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Melik Ayaz'ın da katıldığı gezide, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Akçalar Aktopraklık Arkeopark Kazı Başkanı Doç.Dr. Necmi Karul, katılımcılara bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kazılarda elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan eski yerleşim birimleri önünde düzenlenen kokteylde davetlilere seslenen Başkan Altepe, tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bursa'nın her köşesinin ziynetlerle dolu olduğunu dile getiren Başkan Altepe, "Bizlere soruluyor, 'Belediye başkanı olarak çılgın projeniz nedir?' diye. Bursa'nın kendisi çılgın. İşte çılgın projenin biri de burada. Bütün gayemiz bu eserleri gün yüzüne çıkarmak, insanlığın hizmetine sunmak. Çünkü bu eserlerin hepsi, göz nuru eserler. O günkü hükümdarların, yönetimlerin gücünü gösterdiği eser. Şehir merkezinde ayağa kaldırılmayan eser kalmadı. Şimdi de merkeze yeni bağlanan 10 yeni ilçe hazırlanan 450 proje üzerinde çalışıyoruz. Akçalar da Bursa ili içindeki en eski yerleşim bölgesi. 8500 yıllık neolitik dönem burada. Hocalarımız 14 yıldır burada çalışıyor bize de destek olmak düşüyor. Elde edilen bulgularla o günkü hayat dizayn ediliyor. 200 yıllık Osmanlı köyü Kızılelma burada. Adeta zaman tünelinde yolculuk yapıyorsunuz. Bölgeye kazandırdığımız müzede de son eksikler tamamlanıyor, 1- 2 ay içinde açmış olacağız. Tüm bulgular bu müzede sergilenecek. Bu çalışmalarda bize destek veren hocalarımıza ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bursa'yı örnek gösteriyoruz
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Melik Ayaz ise, her gittikleri ilde belediye başkanlarına Bursa'yı örnek gösterdiklerini söyledi. Bölgedeki arkeolojik çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki protokolle yapıldığını hatırlatan Ayaz, "Böyle bir antik mekanda bu kadar canlandırmayı somut hale getirmek kolay değil. Bu ancak inanmak, adanmak işidir. Onun için Bakanımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu birlikteliğimiz devam edecek. Buranın açılışına da katılmıştım, ancak her geldiğimizde kendimizi farklı bir kültürel ortamda geçmişin hatıraları içinde hissediyoruz" dedi.
Başkan Altepe ve davetliler daha sonra kazı alanını gezdi.
(MŞ)

25.05.2017 12:22:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
En ucuz pide Yenişehir'de satılacak
YEREL

EN UCUZ PİDE YENİŞEHİR'DE SATILACAK
Havaalanında hizmet takibi
YEREL

HAVAALANINDA HİZMET TAKİBİ
Gemlik Cezaevi'nde anlamlı müsabaka
YEREL

GEMLİK CEZAEVİ'NDE ANLAMLI MÜSABAKA
Bursa'yı göklerde temsil ediyorlar
YEREL

BURSA'YI GÖKLERDE TEMSİL EDİYORLAR
Mudanya'ya yeni gölet
YEREL

MUDANYA'YA YENİ GÖLET
Mudanya Verem Savaş Derneği'nden vefa lokması
YEREL

MUDANYA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ'NDEN VEFA LOKMASI
BUTTİM'den Yıldırım'a hızlı ulaşım
YEREL

BUTTİM'DEN YILDIRIM'A HIZLI ULAŞIM
Çiviyle telin aşkı
YEREL

ÇİVİYLE TELİN AŞKI
Bursa'yı göklerde temsil ediyorlar
YEREL

BURSA'YI GÖKLERDE TEMSİL EDİYORLAR
Gemlik Zeytin Festivali Eylül'de başlıyor
YEREL

GEMLİK ZEYTİN FESTİVALİ EYLÜL'DE BAŞLIYOR
&quot;Türkiye Huzur&quot; uygulaması
YEREL

"TÜRKİYE HUZUR" UYGULAMASI
Uygulama noktasında polis memuruna otomobil çarptı
YEREL

UYGULAMA NOKTASINDA POLİS MEMURUNA OTOMOBİL ÇARPTI
Bursa'da traktör devrildi: 7 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 7 YARALI
Kaybolan zihinsel engelli kadın ormanda bulundu
YEREL

KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ KADIN ORMANDA BULUNDU
Nuh Albayrak: &quot;Artık savaşlar medya üzerinden yapılıyor&quot;
YEREL

NUH ALBAYRAK: "ARTIK SAVAŞLAR MEDYA ÜZERİNDEN YAPILIYOR"
Yeni belediye binası ve kültür merkezi gün sayıyor
YEREL

YENİ BELEDİYE BİNASI VE KÜLTÜR MERKEZİ GÜN SAYIYOR
Gürsulular sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi
YEREL

GÜRSULULAR SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
YEREL

BURSASPOR'DA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI
BUSMEK vatandaşları sanatla buluşturuyor
YEREL

BUSMEK VATANDAŞLARI SANATLA BULUŞTURUYOR
Osmangazi'den Tuna Mahallesi'ne sosyal tesis
YEREL

OSMANGAZİ'DEN TUNA MAHALLESİ'NE SOSYAL TESİS
Bizim Ev Engelliler Merkezi yeni binaya kavuşuyor
YEREL

BİZİM EV ENGELLİLER MERKEZİ YENİ BİNAYA KAVUŞUYOR
Büyükşehir'den spora bir yatırım daha
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN SPORA BİR YATIRIM DAHA
Yıldırım 'da kitap festivali
YEREL

YILDIRIM 'DA KİTAP FESTİVALİ
Yıldırım 11 ayın sultanına hazır
YEREL

YILDIRIM 11 AYIN SULTANINA HAZIR
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...