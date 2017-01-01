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Mardinli muhtarlar Kocaeli'nde ağırlandı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kardeş il Mardin'den gelen muhtarları ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kardeş il Mardin ile kurulan kardeşlik köprüsü projesi kapsamında birçok çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Mardin'de yapılan 4 adet park açılışından sonra, Mardinli muhtarlar ilimizi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde gördüler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği gezi programı ile Kocaeli'nde ağırlanan muhtarlar, ilimizde yapılan çalışmalara hayran kaldı.

Kardeş şehir Mardin'den gelen muhtarlar ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığı ile hayata geçirilen, Seka Kağıt Fabrikası içindeki 8 bin 500 metrekarelik alan üzerinde yer alan Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Özel tasarım galerileri, bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanları ve bilim kafenin yer aldığı Bilim Merkezini yerinde görme fırsatı bulan Mardinli muhtarlar deney yapıp sergi alanlarını gezdiler.

Kasım 2016'da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin endüstriyel mirası korumak ve yaşatmak amacıyla oluşturduğu Türkiye'nin ilk, dünyanın en büyük kâğıt müzesi SEKA Mehmet Ali Kağıtçı Kâğıt Müzesi Mardinli muhtarlar tarafından ziyaret edildi. Bulunduğu şehre ve ülkemize yıllarca hizmet vermiş kâğıt fabrikasının, kapandıktan sonra müze olarak sergilenmesinin çok güzel bir çalışma olduğunu belirten muhtarlar müzeye hayran kaldılar.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil'in eşlik ettiği kafile daha sonra Sekapark'ta bulunan Film Platosunu gezdi. Daha önce birçok televizyon ve sinema yapımına ev sahipliği yapan, son olarak Payitaht "Abdülhamid" adlı dizinin çekildiği film platosunu yerinde görme fırsatı bulan Mardinli muhtarlar dizi setini inceleyip bol bol fotoğraf çektiler.

Mardin'den ilimize dostluk ziyareti gerçekleştiren Mardinli muhtarlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere hizmet etmek amacı ile projelendirilip hizmete açılan Diriliş Gençlik Kampı'na da çıktılar. Kampta okçuluk etkinliklerine katılan muhtarlara Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi eşlik etti. Bin 150 metre yükseklikteki gençlik kampını gezen muhtarlar, gençler için böylesine önemli hizmetler yapan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

(RFK-Y)



25.05.2017 12:26:20 TSI

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