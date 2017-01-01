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19 Mayıs'ı telsiz üzerinden tüm dünyaya anlattılar

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:26
19 Mayıs'ı telsiz üzerinden tüm dünyaya anlattılar
19 Mayıs'ı telsiz üzerinden tüm dünyaya anlattılar
- Kefken Adası deniz fenerinden, 19 Mayıs anonsu

(Fotoğraflı)

Mustafa Özdemir
SAKARYA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında SAKRAD (Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği) ve
TRAK (Telsiz Amatörleri Derneği) işbirliğiyle, 19 Mayıs 1919 tarihinin anlam ve önemi telsiz üzerinden tüm dünyaya duyuruldu.
Asya'da 159. ada olan Kefken Adası'nda 19 Mayıs 2017 tarihinde başlayan ve 3 gün süren etkinlik, 3 ayrı telsiz operatörünün kesintisiz çalışmasıyla yürütüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğünden alınan "TC0M" özel etkinlik çağrı koduyla yapılan ve dünya genelindeki amatör telsizcilerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, 92 ülkeden toplam 3306 istasyonla iletişim kuruldu. Kurulan telsiz temaslarında İngilizce olarak 19 Mayıs 1919 tarihinin anlamı ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının önemi tüm dünyayla paylaşıldı.
Etkinlikte görev alan Gürel Özbakış (TA2DX), Burhan Balkaç (TA1BX) ve SAKRAD Başkanı Erdal Güler (TA2ABC), yaptıkları açıklamada 19 Mayıs vesilesiyle yaptıkları etkinliğin çok güzel geçtiğini, hem Kefken Adası'ın adını, hem de 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının öneminin dünyayla paylaşıldığı ifade ettiler.
Etkinlikte görev alan telsiz operatörleri, etkinliğe özel olarak açılan https://www.qrz.com/db/TC0M/" sitesine ve derneklerinin sosyal medya hesaplarına binlerce beğeni ve tebrik gelmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, gösterdikleri ilgilen dolayı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Tahlisiye Baş Enspektörlüğüne ve taşra teşkilatından Olgun ve Sezgin Kaptan ile tüm Deniz Feneri personeline teşekkürlerini ilettiler.
(MÖ-RFK-Y)

25.05.2017 12:26:42 TSI
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