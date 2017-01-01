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Akdeniz Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık



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MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ilk taksiti için son ödeme tarihinin 31 Mayıs Çarşamba günü olduğunu hatırlatarak, veznelerin hafta sonu da açık olacağını bildirdi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vergi ödemeleri belediyenin 'www.akdeniz.bel.tr' resmi web sitesi üzerinden de yapılabilirken, merkez hizmet binası vezneleri 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günleri de ödeme kabul edecek.

Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, merkez binaya gelemeyen vatandaşlar için de farklı ödeme seçenekleri bulunduğunu belirterek, "Belediyemizle iletişime geçerek şifrelerini alan vatandaşlarımız, belediyemizin resmi web sitesi üzerinden 'ebelediye.akdeniz.bel.tr' adresinden kredi kartı ile ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Merkez hizmet binamızda da nakit ödemelerin yanı sıra yine kredi kartı ile ve taksitli olarak vergi ödemelerini yapabilirler" dedi.

Kredi kartı kullanmayan vatandaşlar içinde ödeme kolaylığı sağladıklarını ifade eden Aktaş, " T.C. Ziraat Bankası TR24 0001 0006 2452 7630 3350 01, Türkiye İş Bankası TR94 0006 4000 0016 6070 9121 43, Türkiye Vakıflar Bankası TR18 0001 5001 5800 7298 2373 26 hesap numaraları aracılığı ile yapabilirler. Vatandaşlarımız olası yoğunluk nedeniyle vakit kaybetmesini önlemek için veznelerimizi hafta sonu da açık tutacağız. Ayrıca, normal mesai saatleri içerisinde, Huzurkent'te bulunan ödeme noktamızda da nakit ödemeleri kabul ediyoruz. Vatandaşların, yasal zorunluluktan ötürü cezalı ödeme yapma durumunda kalmamalarını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri aldık" diye konuştu.

(HSK-Y)



25.05.2017 12:27:18 TSI

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