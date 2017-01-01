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Kulu'da "Huzur-Türkiye 6" uygulaması

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:28
Kulu'da "Huzur-Türkiye 6" uygulaması
Kulu'da "Huzur-Türkiye 6" uygulaması

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Türkiye genelinde yapılan "Huzur Türkiye Uygulaması-6" Konya'nın Kulu ilçesinde de gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 81 ilde 71 bin 531 personelin katılımıyla "Huzur Türkiye" uygulamalarının 6'ncısı gerçekleştirildi. Kulu ilçesinde de dün saat 20.00'de gerçekleştirilen uygulamalar saat 24.00'e kadar sürdü. Uygulamalar sırasında ekipler, ilçe giriş-çıkışları ile ilçe merkezinde önceden tespit edilen hassas noktalarda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması gerçekleştirdi.
(ÖK-AH-Y)

25.05.2017 12:28:58 TSI
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