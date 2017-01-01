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Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesine Bilgisayar Laboratuvarı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölümüne yaptırılan Bilgisayar Laboratuvarı törenle açıldı.

Açılış törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Emre, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkan Yardımcısı Gül Hesapçıoğlu ile çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

Açılış töreninde Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Üniversite gibi kamu kurumları belli bir bütçeyle idare ediliyor. En ideal koşulları mevcut bütçeyle yürütmek zor oluyor. Burada bizlere destek olarak devreye hayırseverler giriyor. Vakfımız da bunlardan bir tanesi. Vakfımız pek çok konuda üniversitemize destek oluyor. Hem bu labarotuvar hem de diğer tüm destekleri için kendilerine teşekkür ediyor, Bilgisayar labarotuvarının fakültemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç ise, "Bizler Antalya Üniversite Destekleme Vakfı olarak Akdeniz Üniversitesi'nin en büyük destekçisiyiz. Biz sadece laboratuvarları ile sınıf yenilemelerle kalmıyor aynı zamanda Üniversite ihtiyaç sahibi öğrencilerine destekte bulunuyoruz. Kültür, sanat, spor alanlarında üniversitenin her türlü ihtiyacını desteklemeye çalışıyoruz. Bizler bu görevi üstlenmekten çok memnunuz. Bugün burada açılışını yaptığımız laboratuvarın hayırlı olmasını diliyorum."

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Emre de "Şehir ve üniversite birbirinden kopmaz kavramlardır. Antalya Üniversite Destekleme Vakfıyla olan bağımız bunun güzel örneklerinden biri. Üniversitenin yaşatılması ve büyütülmesi açısından hayırseverlerin destekleri çok önemlidir. Bu açıdan bizlerden desteğini esirgemeyen destekleme vakfına ve siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 12:34:27 TSI

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