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Uluslararası yarışmalarda dereceye giren robotlarını tanıttılar



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - "TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı" kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan robotlar düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programa; Vali Azmi Çelik, Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl farklı illerde düzenlenen ve bu senede Konya'da gerçekleştirilen robot yarışmasında Türkiye'yi temsilen katılan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve danışman öğretmenlerinin hazırlamış olduğu robotlar, 14 ülkenin katıldığı yarışmada dünya 2'ncisi ve 4'ncüsü olmuştur. Konya'da yapılan etkinlikte, 3 bin 240 öğrencinin hazırladığı 2 bin 834 robot yarışmıştır.

Yarışmaya katılan tüm robotların ve derece alan robotların gösterilerinin sunulduğu serginin açılışına katılan Vali Çelik, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti. Gençlerin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla verilen hediyenin bir manası olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Geleceğimizi yönlendirecek gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin gösterdiği bu başarıdan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Tabii ki öğrencilerimize bu eğitimi veren öğretmenlerimizi de ayrıca kutluyorum. Ayrıca velilerimizin de öğrencilerimize destek olarak onların önünü açmalarına sebep oldukları için müteşekkir olduğumu bildiririm" dedi.

Daha sonra serginin açılışını gerçekleştiren Vali Çelik, Kaymakam Şahin ve Müdür Özen, stantları gezerek öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çeşitli kategorilerde derece alan çalışmaları yakından inceleyen Vali Çelik, öğrencilere ileriki hayatlarında başarılar diledi.

(İHA-MET-Y)



25.05.2017 12:37:57 TSI

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