Hakkari'de et fiyatları cep yakıyor

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de et fiyatlarının büyük şehirlerden bir farkının olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bölgede küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile gündeme gelen Hakkari'de et fiyatlarının artması tepkiyle karşılandı. Daha önceleri et kilosunun 20, 25 ve en son 27 olduğunu belirten vatandaşlar, şimdilerde ise bu fiyatların ikiye katlandığını ve bir kilo etin 40 TL'yi geçtiğini ifade ettiler.

Alım gücü olmayan birçok dar gelirlinin et alamadığını belirten vatandaşlar, hayvan yetiştiriciliğinin gün geçtikçe geliştiği Hakkari bölgesinde etin batı standartlarına göre aynı fiyata satılmasına bir anlam veremediklerini söylediler.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının 17 Ocak 2017 kararında ise, market ve kasaplarda et fiyatları yeniden belirlenmişti. Buna göre koyun kemikli 30, koyun kuşbaşı 38, koyun pirzola 35, koyun kellesi 9, işkembe 8, koyun ciğeri 24, koyun kıyma 37, dana kemikli 32, dana kemiksiz 37, dana kuşbaşı 37, dana biftek 42, dana çiğköftelik 45, dana lüpet 40, dana kıyma 37, kuzu kıyma 37, kuzu bel 35, kuzu pirzola 38, kuzu kuşbaşı 43, kuzu kaburga 35 ve kuzu kemik ise 33 TL'den fiyatlandırılmıştı.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, et fiyatlarını 17 Ocak 2017 tarihinde belirlediklerini belirterek, fiyatlar üzerinde satış yapanların zabıta müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hakkari Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ise, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından alınan karar üzerine belirlenen fiyatın üzerinde satış yapan kasaplar hakkında yasal işlemin yapılacağını belirttiler.

25.05.2017 12:39:18 TSI

