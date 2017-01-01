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SÜ Kadınhanı ve Doğanhisar MYO'da mezuniyet sevinci



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Selçuklu Üniversitesi (SÜ) Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Doğanhisar Meslek Yüksekokulu 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksek Okulu'ndaki törene SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Kadınhanı Kaymakamı Ercan Çiçek, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük, SÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Küçüködük, Kadınhanı Faik İçil MYO Müdürü Prof. Dr. Uğur Uslu, SÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Şimşek, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan MYO Müdürü Prof. Dr. Uğur Uslu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, hediye takdim etti. Hediye takdiminin ardından Prof. Dr. Karabulut, futbol turnuvasında şampiyon olan öğrencilere madalyalarını verdikten sonra protokol üyeleri ve öğretim üyeleri, öğrencilere diplomalarını takdim etti.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karabulut daha sonra Doğanhisar MYO'daki mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Karabulut, Selçuk Üniversitesi'nin büyük bir üniversite olduğunu kaydetti. Türkiye'nin örgün öğretimde okuyan öğrenci sayısı itibari ile 95 bin öğrencisiyle Türkiye'nin ikinci büyük üniversitesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Karabulut, "Bu üniversitenin 30 binin üzerinde öğrencisi, ilçelerimizde, meslek yüksekokullarımızda eğitim ve öğretim görüyor. İlk defa Selçuk Üniversitesi tarihinde, 18 ilçe ayrı ayrı ziyaret edilip, öğrencilerimizin dertlerini rektör yardımcısı olarak en üst düzeyde dinleyip, ilgilendik. Merkezde okuyan öğrencimizle ilçelerde okuyan öğrencilerimiz arasında hiçbir fark yoktur. Her bir öğrenci bizim için son derece kıymetlidir. Çünkü biz her bir öğrencimizi Allah'ın, devletin, milletin ve ailelerimizin birer emaneti olarak görüyoruz. Çağdaş teknoloji ve eğitimlerle biz öğrencilerimize kendi mesleki ilgi alanlarında mezun etmeye çalışırken, omuzlarında tarihi kadim mesuliyetler var. Biz sıradan bir millet değiliz. Biz toplama millet değiliz. Biz bin yıllık mesuliyeti omuzlarında taşıyan bir milletiz. Bu duygularla mezunlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Doğanhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Ay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut'a hediye takdim etti. Sonrasında, protokol üyeleri öğrencilere diplomalarını verdi. Diplomalarını alan öğrenciler, törende hep birlikte keplerini havaya atarak mezun olmanın sevincini yaşadı. Mezuniyet programlarının ardından Doğanhisar MYO ek bina temel atma töreni gerçekleştirildi.

Doğanhisar MYO'daki törene ise, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Doğanhisar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Doğanhisar Belediye Başkanı Abdullah Koç, Doğanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Ay, Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Şimşek, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

(BG-AH-



25.05.2017 12:39:29 TSI

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