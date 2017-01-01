ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğrencileri mezun oldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:42
NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğrencileri mezun oldu
NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğrencileri mezun oldu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, öğrencilerin bugünlere gelmesinde emeği bulunan velilere ve öğretim üyelerine teşekkür ederek, "1962 yılında eğitim öğretim hizmetine başlamış olan eğitim yuvamızın bugün 54. mezunlarını vermekten dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini belirleyen nesiller sizlere emanet edilecektir. Bu emanete layıkıyla sahip çıkacağınıza eminim" dedi.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, öğrencileri teknik anlamda ülkenin geleceğini oluşturmak üzere öğretmenler ordusuna, kutsal göreve yetiştirmek için gayret ettiklerini belirterek, "Öğretmenliğin size verilmiş bilgiler çerçevesinde öneminin ne kadar büyük olduğunu ve bu işin gönüllülük esasıyla yürütülmek durumunda olan, severek yapılması gereken, bir meslek olarak değil bir sorumluluk olarak ülkeye, insanlığa mesuliyet çerçevesinde yürütülmesi gereken bir işlem olduğunu belirtmek isterim. Karşılığının dünyada değil öbür dünyada, hesabının da öbür dünyada verileceği bir sorumluluk olduğunu vurgulamak istiyorum. Bir ülkenin en önemli kaynağı, insan kaynağıdır ve bu insan kaynağı ne kadar nitelikli, ne kadar kaliteli yetiştirilebilirse ülkenin de geleceği o kadar garanti altındadır. Bu anlamda ülkemiz adına sizlere güveniyoruz ve sizlerin başarısı ülkemizin başarısıdır. Bununla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi. Tören, tüm öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi ve kep atılmasıyla sona erdi.
(BG-AH-Y)

25.05.2017 12:42:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ramazanda Konya'da işyerleri sahura kadar açık
YEREL

RAMAZANDA KONYA'DA İŞYERLERİ SAHURA KADAR AÇIK
SÜ Kadınhanı ve Doğanhisar MYO'da mezuniyet sevinci
YEREL

SÜ KADINHANI VE DOĞANHİSAR MYO'DA MEZUNİYET SEVİNCİ
Kulu'da &quot;Huzur-Türkiye 6&quot; uygulaması
YEREL

KULU'DA "HUZUR-TÜRKİYE 6" UYGULAMASI
Hesabı fazla bulan müşteri, emekli polisi öldürdü
YEREL

HESABI FAZLA BULAN MÜŞTERİ, EMEKLİ POLİSİ ÖLDÜRDÜ
Konya Şeker'den üreticiye 36 milyon 684 bin lira nakit avans
YEREL

KONYA ŞEKER'DEN ÜRETİCİYE 36 MİLYON 684 BİN LİRA NAKİT AVANS
&quot;Boş kalacak tribünler Konyaspor taraftarına açılsın&quot;
YEREL

"BOŞ KALACAK TRİBÜNLER KONYASPOR TARAFTARINA AÇILSIN"
Konya merkezli 24 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ 24 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Seydişehir Belediyesi'nden kaymakamlık binası etrafına çevre düzenlemesi
YEREL

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN KAYMAKAMLIK BİNASI ETRAFINA ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Seydişehir'de merkez mahallelerde sıcak asfalt serildi
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE MERKEZ MAHALLELERDE SICAK ASFALT SERİLDİ
Meram Belediyesi'nde hafta sonu 'Emlak Vergisi' mesaisi
YEREL

MERAM BELEDİYESİ'NDE HAFTA SONU 'EMLAK VERGİSİ' MESAİSİ
Başkan Özaltun, bilim fuarlarında öğrencilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN ÖZALTUN, BİLİM FUARLARINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
NEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilk mezunlarını törenle uğurladı
YEREL

NEÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İLK MEZUNLARINI TÖRENLE UĞURLADI
&quot;Türkiye Huzur&quot; uygulaması
YEREL

"TÜRKİYE HUZUR" UYGULAMASI
İlkokul öğrencileri 15 Temmuz kahramanlarını resmetti
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ 15 TEMMUZ KAHRAMANLARINI RESMETTİ
Kulu İmam Hatip Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
YEREL

KULU İMAM HATİP ORTAOKULUNDA 4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI AÇILDI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Kulu HEM ve Akşam Sanat Okulu yılsonu sergisi törenle açıldı
YEREL

KULU HEM VE AKŞAM SANAT OKULU YILSONU SERGİSİ TÖRENLE AÇILDI
Cihanbeyli'de Anıt Parkı inşaatı devam ediyor
YEREL

CİHANBEYLİ'DE ANIT PARKI İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Başkan Altay öğrencilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN ALTAY ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
TOKİ konutlarında hak sahipleri 15 Haziran'da kura heyecanı yaşayacak
YEREL

TOKİ KONUTLARINDA HAK SAHİPLERİ 15 HAZİRAN'DA KURA HEYECANI YAŞAYACAK
Selçuk'ta sanayi tipi Hibrit Domates çeşidi geliştirildi
YEREL

SELÇUK'TA SANAYİ TİPİ HİBRİT DOMATES ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ
Akyürek'ten Mimarlar Odası'na ziyaret
YEREL

AKYÜREK'TEN MİMARLAR ODASI'NA ZİYARET
Başkan Özgüven: &quot;Halkımızın sağlığı bizim hassasiyetimizdir&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "HALKIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM HASSASİYETİMİZDİR"
Meram Belediyesinden Havzan Mahallesine aile yaşam merkezi
YEREL

MERAM BELEDİYESİNDEN HAVZAN MAHALLESİNE AİLE YAŞAM MERKEZİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...