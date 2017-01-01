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NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğrencileri mezun oldu



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, öğrencilerin bugünlere gelmesinde emeği bulunan velilere ve öğretim üyelerine teşekkür ederek, "1962 yılında eğitim öğretim hizmetine başlamış olan eğitim yuvamızın bugün 54. mezunlarını vermekten dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini belirleyen nesiller sizlere emanet edilecektir. Bu emanete layıkıyla sahip çıkacağınıza eminim" dedi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, öğrencileri teknik anlamda ülkenin geleceğini oluşturmak üzere öğretmenler ordusuna, kutsal göreve yetiştirmek için gayret ettiklerini belirterek, "Öğretmenliğin size verilmiş bilgiler çerçevesinde öneminin ne kadar büyük olduğunu ve bu işin gönüllülük esasıyla yürütülmek durumunda olan, severek yapılması gereken, bir meslek olarak değil bir sorumluluk olarak ülkeye, insanlığa mesuliyet çerçevesinde yürütülmesi gereken bir işlem olduğunu belirtmek isterim. Karşılığının dünyada değil öbür dünyada, hesabının da öbür dünyada verileceği bir sorumluluk olduğunu vurgulamak istiyorum. Bir ülkenin en önemli kaynağı, insan kaynağıdır ve bu insan kaynağı ne kadar nitelikli, ne kadar kaliteli yetiştirilebilirse ülkenin de geleceği o kadar garanti altındadır. Bu anlamda ülkemiz adına sizlere güveniyoruz ve sizlerin başarısı ülkemizin başarısıdır. Bununla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi. Tören, tüm öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi ve kep atılmasıyla sona erdi.

(BG-AH-Y)



25.05.2017 12:42:19 TSI

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