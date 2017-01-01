YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Jandarmadan huzur ve güven operasyonu

Jandarmadan huzur ve güven operasyonu



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından "Türkiye Güven Huzur-6" uygulaması yapıldı. 250 personelin katıldığı uygulamada 23 kişi yakayı ele verdi.

Zonguldak il Jandarma Alay Komutanlığı tarafından 81 İlde eş zamanlı yapılan güven ve huzur operasyonunda 23 kişi yakayı ele verirken çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Uygulamada, 19 çeşitli suçlardan aranan şahıs, 6 hacizli yakalamalı araç,2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 gram esrar ve 1 adet muşta Kilimli ilçesi Türkali köyünde kaçak kazı yaptığını değerlendirilen 4 erkek şahsı yakalandı.

Ayrıca umuma açık 121 açık yer denetimi yapıldı. Bu denetimlerde 9 işyerine idari yaptırım uygulanarak bin 596 araç kontrol edilirken 33 araç trafikten men edildi.

(SÖ-ÖK-Y)



25.05.2017 12:42:59 TSI

NNNN

