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Sason'da Halk Eğitim Sergisi düzenlendi



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde Halk Eğitim Merkezince düzenlenen sergi yoğun ilgi gördü.

Sason İlçe Halk Eğitim Merkezince, yılsonu sergisi açıldı. Merkez binasında düzenlenen serginin açılışına İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılışı halk oyunları gösterisiyle yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Gürgan, hayat boyu öğrenme anlayışını hedeflediklerini belirterek, "Bizler halk eğitim bünyesinde yaptığımız çalışmalarda beşikten mezara kadar eğitim ilkesinden hareketle toplumdaki tüm bireylere ve renklere cinsiyet farkı gözetmeden hizmet vermeyi amaç edindik. Çağdaş normları benimsemiş aynı zamanda yerel değerlere önem veren demokratik bir eğitim kurumuyuz. Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak, onlara bilgi beceri kazandırmak ve okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza okuma yazma öğreterek eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak kültürel eserlerimizi korumak ve kollamak için düzenli çalışmalar yapmaktayız" dedi.

Yaptıkları çalışmaları anlatan Gürgan, "Müdürlüğümüzce 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bugüne kadar 27 adet meslek ve teknik, 55 adet genel kurslar, 13 adet okuma yazma olmak üzere toplam 95 adet kurs açılmıştır. Bu kurslarımıza 524 kadın ve 727 erkek olmak üzere 1251 kursiyer faydalanmıştır. Kurslarımızın 52 tanesi bitmiş olup, 188'i kadın ve 348'i erkek toplam 536 kursiyer başarılı olmuş ve sertifikasını almışlardır. Ayrıca bu süreçte lise mezunu gençlerimizi YGS ve LYS sınavlarına hazırlamak için Destekleme ve Yetiştirme Kursları da Halk Eğitim Merkezimizce yürütülmüştür. Bu kapsamda bir adet kurs açılmış ve 1. dönemde 25 ve 2. dönemde 17 lise mezunun bu kursa katılımı sağlanmıştır. Bu çalışmalar dışında vatandaşlarımızın eksik kalan eğitimlerini tamamlamak için açık lise ve açık ortaokul iş ve işlemleri de kurumumuz tarafından yürütülmeye devam etmektedir" diye konuştu.



"Sason her şeyin en güzeline layık"

Sasonlu Nuran Gökmen ise, bir kadın olarak bu çalışmaları çok beğendiğini belirterek, "Sasonlu bir vatandaş olarak sergiyi ziyarete geldik. Yapılan çalışmaları inceledik. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Bütün halkımıza bu sergiye katılıp, bu güzide ve değerli çalışmaları görmeleri hususunda çağrıda bulunuyorum. Sason da böyle etkinlikler halkı ve tüm vatandaşları birleştirici bir etkendir. Ben de bir vatandaş olarak bu etkinliğe katılmak ve bu güzel çalışmaları görmenin sevincindeyim. Emeği geçen herkese gerek öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ediyoruz. Ellerine gönüllerine sağlık diyorum Sason halkı her şeyin en güzeline layık" ifadelerinde bulundu.

Engelli öğrencilere takı tasarım dersleri veren Rabia Çalışır ise, şunları kaydetti:

"Rehabilitasyon merkezindeki çocuklara kurs açtım. Burada amaç çocuklara takı yaparak rehabilite olmasıdır. Bu takıları yaparak hayata yeniden tutunmalarını ve rehabilite olmalarını sağlıyoruz. Çocuklar bunları yaparken çok eğleniyorlar. Hatta kendileri bile yaptıkları sanatlara bazen inanmıyorlar. Çok güzel işler yaptılar. Şimdi de bu sanatlarını burada sergiliyorlar."

(SÖ-MP-Y)



25.05.2017 12:43:57 TSI

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