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Hakkari'de Dünya Metroloji Günü



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Dünya Metroloji Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Ölçüm bilimi anlamına gelen Dünya Metroloji Gününün tarihinin binlerce yıl öncesine dayandığı ifade edilen açıklamada, yıllar içerisinde ticaretin insan hayatında daha fazla yer almasıyla birlikte ülkeler arası ilişkilerin de artmaya başladığı ve ülkeler arası farklı ölçüm birimleri ve yöntemleri kullanılmasından dolayı ticarette büyük sorunlar yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, "Bunun neticesi olarak özellikle ağırlık ve uzunluk birimlerini karşılaştıracak, bu konuda birliği sağlayacak bir ölçme sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda hem ortak bir birimler sistemi oluşturmak hem de farklı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Osmanlı İmparatorluğunun da aralarında bulunduğu 17 ülke tarafından 20 Mayıs 1875 tarihinde Paris'te Metre Konvansiyonu imzalanmıştır. Bu tarih günümüzde 80'den fazla ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle Dünya Metroloji Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Metroloji Günü konusunda bilinç ve farkındalığın arttırılması amacıyla kutlanan bugün, Dünya Metroloji Günü alanında faaliyet gösteren iki önemli uluslararası kuruluş olan BIPM (Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu) ve OIML (Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı) ortak çalışması ile organize edilmektedir. 20 Mayıs Dünya Metroloji Gününün ülkemizdeki kutlama faaliyetleri ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi, sağlık gibi birçok alanda çok önemli bir yere sahip olan ve bu özelliği ile toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren metroloji biliminin 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü vasıtasıyla daha büyük kitlelere duyurulması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Dünya Metroloji Gününün 2017 yılında tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanması hedeflenmektedir. 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü çerçevesinde yapılacak kutlama ve farkındalığı artırma etkinlikleri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri aracılığıyla tüm illerde gerçekleştirilecektir. Valilerimizin ziyaret edilmesi ile başlayacak olan program, öğrenci ve esnaf buluşmaları ile sürdürülecek olup Dünya Metroloji Günü etkinliklerinde temel amaç, kamuoyuna çeşitli araçlar ile metrolojinin önemini anlatmak olacaktır" denildi.

(FT-MSA-Y)



25.05.2017 12:43:23 TSI

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