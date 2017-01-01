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Başkale'de bilim fuarı



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri tarafından bilim fuarı düzenlendi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarının açılışını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk yaptı. Belediye Başkan Vekili Öztürk, öğrencilerin el becerileri ve yeteneklerini ortaya koyarak güzel projeler hazırladıklarını belirterek, projelerin ortaya çıkmasında emeği geçen öğretmenlere başarılar diledi.

Okul Müdürü Cüneyt Yaman da, bu projeleri 38 öğrenci ile hazırladıklarını belirterek, önümüzdeki yıllarda daha güzel projelere imza atacaklarını söyledi.

Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa ile öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.

(MSA-Y)



25.05.2017 12:47:21 TSI

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