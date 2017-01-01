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Kavram'dan anlamlı yılsonu etkinliği

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:49
Kavram'dan anlamlı yılsonu etkinliği
Kavram'dan anlamlı yılsonu etkinliği

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'daki Kavram Eğitim Kurumları, köy okullarına yardımda bulunmak amacıyla 'Bir Umut İçin Geliyoruz, Köy Okullarına Koşuyoruz' adı altında yılsonu etkinliği düzenledi.
Van'da yıllardır eğitimde büyük başarı elde eden Kavram Eğitim Kurumları, köy okullarında zor şartlar altında eğitim gören öğrencilere yardımda bulunmak için 'Bir Umut İçin Geliyoruz, Köy Okullarına Koşuyoruz' adı altında etkinlik düzenledi. Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen etkinlikte konuşan Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, "Amacımız, öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak, öğrencilerimizin içindeki başarı potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak, 2 eğitim kurumu arasında bir dayanışma ve ortak çalışma yapmayı sağlamak ve en önemlisi köy okulu öğrencilerine kırtasiye desteğinde bulunmaktır" dedi.
İkincisi düzenlenen etkinliğin ilkini YYÜ Edebiyat Fakültesi ile yaptıklarını ve elde edilen gelir ile 7 köy okuluna yardımda bulunduklarını anımsatan Tekin, "Geçen sen son derece olumlu tepkiler aldık. Hedefimizin üstünde bir enerji yakaladık. Bu sene düzenlediğimiz ikinci etkinliğimizi Tokat GOP Üniversitesi ile yaptık. Hedefimiz 10 köy okulumuza kırtasiye desteğinden bulunmaktır. Ben bu kapsamda etkinliğimize destekte bulunan Tokat GOP Üniversitesine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Öğretmen ve öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği şarkılar ile devam eden program; tiyatro gösterisi, solo şarkılar ve plaket sunumu ile sona erdi.
(ATL-MSA-Y)

25.05.2017 12:49:13 TSI
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