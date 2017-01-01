Akçakoca'da Meteoroloji bakım yapıyor
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Meteoroloji istasyon amirliğine bağlı ekipler,Balıkçı barınağı feneri üzerinde bulunan teknik cihazların bakım ve onarımını sağlıyor.
Meteoroloji ekipleri,Balıkçı barınağında bulunan deniz feneri üzerinde, su sıcaklığı nem ve çeşitli ölçümlerin yaptıkları teknik cihazları bakım ve onarımını yapıyorlar.
Teknik ekipler, Su sıcaklığı bir sensor yardımıyla ölçüm yaptıkları cihazın kablosunda aşırı dalgalar nedeniyle zarar gördüğünü be kablonun değişimi yaptıklarını belirttiler.
(TT-AY)
25.05.2017 12:49:25 TSI
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