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Söke Kent Müzesine kavuştu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:50
Söke Kent Müzesine kavuştu
Söke Kent Müzesine kavuştu
- Kent müzesine dönüşen Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi açıldı

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'de Fatma Suat Orhon Müze ve Saat Evi yeniden düzenlendi. Söke'nin geçmişini geleceğe taşıyacak olan müzenin açılış töreni gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Söke Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi'nin açılış törenine Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, SÖGİAD Başkanı Bilal Ülker başta olmak üzere çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.
1910 yılında yapılan binanın, 1998 yılında Güngör Pura tarafından 'Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi' olarak kullanılmak üzere Söke Belediyesi'ne bağışlandığını hatırlatan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran yaptığı konuşmada; Güngör Pura'ya teşekkürlerini bir kez daha iletti, Fatma ve Suat Orhon'u ise rahmetle andı. Başkan Toyran konuşmasında; "1996 ve 1998 yıllarında bazı küçük tamiratlar geçiren yapı, müze ve sergi salonu olarak bir süre hizmet verdikten sonra 2013 yılında bir restorasyon çalışması başlatılmıştır. 2016 yılından itibaren de yeniden çağdaş ve Söke'ye yakışır bir müze oluşturma hedefiyle Söke'nin bütün mahalleleri taranmaya başlandı. Geçmişten günümüze ulaşabilen pek çok eseri müzemize kazandırdık. İnanıyorum ki müzemizi gezen Sökeli hemşerilerimiz her köşede kendilerinden, ailelerinden bir şeyler görecekler ve geçmişleriyle kucaklaşacaklardır. Müzemizi gezen yabancı misafirlerimiz de dünden bugüne Söke'yi ve Sökelileri daha iyi tanıma fırsatı bulacaklardır" dedi. Başkan Toyran müzenin düzenlemesinde emek veren başta Cevdet Üzüm olmak üzere, tüm Söke Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran tarafından müzenin sorumlusu Cevdet Üzüm'e plaket takdim edildi.
Konuşmanın ardından Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi'nde sergilenmesi ve koruma altına alınması için bir çoğu aile yadigarı eşyalarını bağışlayan, bağışçıların bazılarına sembolik olarak teşekkür belgeleri verildi. Kurdele kesimi sonrası katılımcılar tarafından Kent Müzesi'ne dönüşen Söke Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi gezildi. Kurdele kesimi sırasında konuşan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke'ye müzenin kazandırılmasının önemini vurguladı, emeği geçenleri kutladı.

Bir aşırı geride bırakarak günümüzde ayakta kalan mimari yapısıyla dikkat çeken tarihi bina, bundan böyle zenginleştirilen içeriği ile tam bir tarihe yolculuğu yaşatacak. Söke Kent Müzesi'nde yer alan tüm envanterin geçmişte uzun yıllar kullanılmış ve aileler tarafından özenle saklanan eşyalar olması; yaşanmışlıkları ve orijinallikleri bakımından dikkat çekken en önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor.

İçinde bulunan Söke kültür ve tarihini yansıtan ürünlerin bir çoğu Söke merkez ve çevre mahallelerden (köy ve beldelerden) özenle toplandı. Söke Kent Belleği kayıtlarına geçen envantere yenilerinin eklenmesi için bağışçılara çağrı yinelenirken, Bağışı yapanların isimleri de müze içerisinde yaşatılıyor. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Atalarından kalan hatıraları müzemize emanet ederek geçmişi geleceğe taşımamıza yardımcı olan bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu bağışların artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
(LT-MB-Y)

25.05.2017 12:50:05 TSI
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