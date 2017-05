YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gelişi güzel dökülen hafriyatlar Başkan Karaçanta'yı isyan ettirdi

KARS (İHA) - Kars'ta son günlerde özellikle Dereiçi bölgesine dökülen hafriyatlar Belediye Başkanı Murtaza Karaçantay'ı isyan ettirdi.

Belediye ekiplerinin temizlemekten bıktığını, duyarsız insanların inşaat hafriyatları ve çöplerini Dereiçi'ne dökmekten bıkmadığını ifade eden Başkan Karaçanta, dökülen hafriyatları tekrar belediye temizlik işleri ekiplerine temizleteceklerini belirtti.

Özellikle insanların hafta sonlarını aileleriyle birlikte piknik yaparak değerlendirdikleri Kent Ormanı'nın kamelyalarına zarar verilerek kırılmasına anlam veremediğine dikkat çeken Karaçanta, köylerden getirilerek kent merkezine bırakılan başı boş köpeklerinden çok önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.

"Duyarsız insanları durdurmak, biz duyarlı insanların görevi"

Dereiçi (Telsiz) olarak adlandırılan bölgeye kaçak yollarla dökülen hafriyatların çevreyi kirleterek zarar verdiğini altını çizen Karaçanta, "Bununla ilgili olarak Fen İşleri Müdürümüze ve konuyla alakalı Başkan Yardımcımıza harfiyatların kaldırılarak bölgenin temizlenmesi için talimat verdim. Ekiplerimiz bahse konu yere giderek gerekli çalışmaları başlattı. Saat 23.30, 24.00 gibi ilgili birim müdürümüz beni aradı ve sayın başkanım uygun görürseniz çalışmamızı şimdilik durduralım, iş makinelerimiz burada kalsın yarın kaldığımız yerden devam edelim dedi. Olsun dedim. Sabah erkenden aynı bölgeye giden ekiplerimiz temizledikleri, gün boyu uğraştıkları alana yeniden harfiyat döküldüğünü gördüler. Daha sonra baktık ki olacak gibi değil; o bölgede zabıta devriyesi başlattık. Bunun nasıl önüne geçebiliriz, bu konuda neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Bu duyarsız insanları, bizler duyarlı insanlar gördüğümüz an uyarmalıyız. Veya aracın plakasını alarak Belediyenin ilgili birimine ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ilgili birimine bildirmeliyiz. Çünkü bu hepimizin sorunudur" dedi.

"Kamelyaları da mangalla birlikte yakıyorlar"

Kent Ormanı mesire alanında kamelyaların tümüne yakınına zarar verildiğini dile getiren Başkan Karaçanta "Hemşerilerimiz oraya gidiyor mangallarını yakıyorlar. Buraya kadar her şey güzel. Ama ne gariptir ki orada vatandaşlarımızın güneşten korunmaları için, oturmaları için, eşyalarını üzerine koymaları için yaptırılan kamelyaları da mangallarıyla birlikte yakıyorlar. Bunu başka bir yerde görmek mümkün değil. Hemen hemen her gün akşam belirli bir saatte, biz oranın genel temizliğini yaptırıyoruz. Ama ne gariptir ki ertesi gün gittiğimizde yine aynı kepazelikle karşı karşıya kalıyoruz. Akşam belli bir saatten sonra orada bekçi bırakamıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi orası askeri bir bölge. O güzel kamelyaları yaptıran Orman İşletme Müdürlüğü'dür, kullanımı ise Kars Belediyesi'ne aittir. Yani sonuçta zarar verilen hepimizin malı! Orada zarar gören bir çeşmemiz vardı, çeşmeyi yaptırarak vatandaşların hizmetine soktuk ancak çeşmenin bir haftalık ömrü olmadı" diye konuştu.

"Başıboş köpeklerle ilgili olarak sınırları zorluyoruz"

Özellikle ilçe ve köylerden getirilerek kent merkezi bırakılan başı boş köpeklerin önemli bir sorun haline geldiğini, Kars'ta önemli sorunların başında gelen başıboş köpekler için sınırları zorladıklarını, mevcut barınağın dolu olduğunu ve ikinci bir barınak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Karaçanta, "Şimdi bu çok ciddi bir sıkıntı ve sadece Belediye'nin yapacağı bir şey değil. Bununla ilgili olarak sağ olsunlar Sayın Valimiz ile bir görüşmemiz oldu. Daha sonra valimiz başkanlığında defalarca toplantılar yaptık ve bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonda Kars Belediyesi Veterinerlik Birimi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman İşletme İl Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi bulunuyor. Şimdilik yaptığımız tek şey, sokağa bırakılmış başıboş köpekleri hayvan barınağına ve veteriner fakültesine götürüp orada sağlık tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini yaptırdıktan sonra, yasal anlamda başka bir şey yapamadığımız gibi tekrar aynı bölgelere bırakıyoruz. Tabi ki kısırlaştırmamız o hayvanın uysallaşması anlamına gelmez. Özellikle mezarlıkların olduğu bölgelerde ciddi tehdit oluşturuyorlar. Ben merkez köylerimizden ve ilçelerimizden özellikle rica ediyorum; başıboş köpekleri getirip şehrin dışına bırakıp gitmesinler" şeklinde konuştu.

