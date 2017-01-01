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Eğitim-Öğretim Çalıştayı sona erdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:50
Eğitim-Öğretim Çalıştayı sona erdi
Eğitim-Öğretim Çalıştayı sona erdi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi tarafından; eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevcut durumunu değerlendirmek ve eğitim alanıyla ilgili yenilikçi çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen "I. Fakülte ve Yüksekokullar ile Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Çalıştayı", Meslek Yüksekokullarına yönelik gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.
Çalıştayın üçüncü ve son gününde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, oturumlarda Meslek Yüksekokullarının müfredat programlarının, öğretim elemanlarının ve kapasite durumlarının ele alınacağını ifade etti. Eğitim-öğretim alanıyla ilgili önemli çalışmaları bulunan Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı davet ettiklerini belirten Prof. Dr. Genç, davetli konuşmacı Prof. Dr. Sarıbıyık'ın bilgi ve deneyimlerini öğretim elemanlarıyla paylaşacağını sözlerine ekledi. Çalıştayın herkes için faydalı olması temennisini ileten Prof. Dr. İlhan Genç, sözü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a bıraktı.
Sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bir tarafta işsizliğin diğer tarafta da işçi arayan işverenlerin olduğunu söyleyerek; işverenlerin, öğrencilerin mesleki açıdan deneyimsiz olduklarından yakındıklarını dile getirdi. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Sakarya Üniversitesi olarak stajın yanında iş uygulaması derslerinin de getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Sarıbıyık, bu uygulama sayesinde öğrencinin teorik olarak aldığı bilgileri uygulama fırsatı yakaladığını sözlerine ekledi.
Üniversite sanayi işbirliğinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sarıbıyık, öğrencilerin bu işbirlikleri sayesinde meslekle ilgili birçok bilgiyi işyerlerinde öğrendiklerini dile getirdi. Öğrencilerin içindeki cevheri ortaya çıkaracak eğitimcilere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak sunumunu sonlandırdı.
Açılış konuşmalarının sonrasında çalıştayın oturumlar bölümüne geçildi. Oturum başkanlığını Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu'nun yaptığı oturumda müfredat programları konusu ele alındı. Oturum başkanlığını İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar'ın yaptığı oturumda, öğretim elemanları konusu değerlendirilirken, oturum başkanlığını Ziraat ve Doğa Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ'ın yaptığı oturumda ise kapasite, araç ve gereçler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
"I. Fakülte ve Yüksekokullar ile Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Çalıştayı", yapılan oturumların ardından sona erdi.
(TT-AY

25.05.2017 12:50:51 TSI
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