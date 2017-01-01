YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit'teki mahalle inceleme gezileri devam ediyor

İzmit'teki mahalle inceleme gezileri devam ediyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut'un yer aldığı inceleme gezisi kapsamında Ayazma Mahallesi karış karış dolaşılarak eksikleri tespit edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin yer aldığı inceleme gezisi sırasında mahalle muhtarı Selami Şener de hazır bulundu. Saatler süren inceleme gezisinde 9 A da 20 Blok yanına 70 metre uzunluğunda kaldırım yapılması yönündeki talep kayda alınırken, Manolya Parkının içindeki basketbol potası ve tellerin boyanması kararlaştırıldı. İnceleme gezisinde mahalle muhtarlığı karşısındaki halı sahaya elektrik bağlanması, Özon Sitesi yanındaki otların biçilmesi programa alınırken vatandaşların Yaseminler Parkı yanına parke ve tenis kordu yapılması yönündeki taleplerinin de değerlendirileceği kaydedildi. Mahalle muhtarı Selami Şener, İzmit Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek teşekkür etti.

(RFK-Y)



25.05.2017 12:54:03 TSI

NNNN

