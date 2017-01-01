İş makinesi ormanlık alanına uçtu
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol bakım çalışması yapan il özel idaresine ait iş makinesi, ormanlık alana uçtu.
Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köy yollarında yapılan bakım onarım çalışmaları kapsamında, Koçar köyünde yol bakım çalışması yapan asfalt sıkıştırma işi gören silindir makinesi şarampole yuvarlandı. İş makinesini kontrol etmekte güçlük çeken operatör son anda kendini yola attı. Ormanlık alanda ağaç köklerine takılan tonlarca ağırlıktaki iş makinesi son anda durdu.
Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
(TT-RFK-Y)
25.05.2017 12:56:24 TSI
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