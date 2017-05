YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırık telefon direği tehlike saçıyor

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde dibinden kırılan telefon direği tehlike saçıyor. Sinyal ve iletim kablolarının desteğiyle ayakta durabilen direk, onarılmayı bekliyor.

Aksu'nun Atatürk Mahallesi 40 Sokak'ta bir aracın çarparak kırdığı telefon direği tehlike saçıyor. Araç kayıplara karışırken, kırık direkte kablolar asılı vaziyette ayakta duruyor. Yaklaşık iki haftadır, yana yatık şekilde duran ve her an yıkılma tehlikesi taşıyan direğin altından her gün yüzlerce kişi geçerken, yetkililerin direği hala onarmadığı iddia ediliyor. Vatandaşlar ise, direğin birinin üzerine düşmesinden işaret ederek, biran önce değiştirilmesini istedi.



Vatandaşın direk tepkisi

Yola düşme tehlikesi bulunan telefon direğinin kırık olmasına rağmen günlerdir değiştirilmemesi vatandaşların tepkilerine neden oldu. Mahalle halkı, direğin bir an önce tamir edilmesini, bu haliyle ciddi hayati risk taşıdığını ifade ediyor. Mahalle sakinlerinden Recep Yüksel, "Direk, bir rüzgar anında yıkılsa, birileri ölse bunun hesabını kim verecek" diye konuştu.

25.05.2017 12:56:32 TSI

