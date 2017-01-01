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Çiftçi dere kirliliği sebebiyle sulama yapamıyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkaralı ilçesine bağlı bazı kırsal mahallelerde fabrika atıklarının yol açtığı dere kirliliği sebebiyle tarla sulaması yapamadıklarını belirten yöre çiftçisi, yetkililerin konuyla ilgilenilmesi çağrısında bulundu.

Karaidemir, Evrenbey ve Küçükhıdır üçgeninde bulunan dereye akan fabrika atıkları sebebiyle mağdur olduklarını ifade eden çiftçi, problemin çözümünü istiyor. Kirlenen dereden, derelerden binlerce dönüm tarım arazisinin sulandığını ve zararlı atıklar olması sebebiyle de tarla sulaması yapılamadığını bildiren yöre çiftçisi, yaz ayının gelmesiyle arazilerinde mahsul ektiklerini, yetkililerden yardım talep etti.

Karaidemir'de çiftçilik yapan Ahmet Becerik, "Tarlamızda ektiğimiz ürünleri deredeki kirli su nedeniyle sulayamıyoruz. Aksi takdirde ürünlerimiz sağlıklı yetişmez. Bu konuda çok sayıda çiftçinin yanı sıra mağdur olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yetkilerin harekete geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

(HT-MEF-Y)



25.05.2017 13:01:24 TSI

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