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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaz futbol okulu kayıtları başladı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:04
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaz futbol okulu kayıtları başladı
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaz futbol okulu kayıtları başladı
- İncebaldır: "Gençler ve çocuklar spor yapacak, kötü alışkanlıklardan uzak duracak"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi yaz futbol okulları için ücretsiz kayıtlar başladı. Çocuklar Teknik Direktörü Tekin İncebaldır yönetiminde futbol oynayacaklar.
Futbol okullarına kayıt yaptırmak isteyen 7-15 yaş arası çocuklar, sağlık raporu, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet resim getirmek suretiyle, velileriyle birlikte en yakınlarındaki futbol okuluna başvurabilecek.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün, çocukların ve gençlerin spor yapmasına büyük önem verdiğini belirten Tekin İncebaldır, "Başkanımız Hüseyin Sözlü, çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapmasını çok önemsiyor. Futbol okullarımızda eğitim gören çocuklarımız arasında elbette özel yetenekler çıkacak ve geleceğin futbolcuları arasında yer alacaktır. Ama bundan daha önemlisi, spor yapan çocuklarımız, kötü alışkanlıklardan uzak duracak ve sosyalleşeceklerdir. Başkanımız Hüseyin Sözlü Bey'e destekleri için çok teşekkür ediyoruz " dedi.
Tekin İncebaldır yönetiminde faaliyet gösteren futbol okulları; Çukurova, Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Kozan, Feke, Sarıçam, Pozantı, Karaisalı ilçelerinde faaliyet gösteriyor.
(UMT-Y)

25.05.2017 13:04:44 TSI
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