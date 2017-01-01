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Er; "Başarının sırrı çok çalışmak ve samimiyettir"



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MERSİN (İHA) - Mersin Barosu Başkanı Ali Er, başarının sırrının çok çalışmak ve samimiyet olduğunu söyledi.

Ali Er, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi Gençlik Kurulu üyelerinin düzenlediği 'Tecrübe paylaşımı' toplantısına katıldı. İş adamlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Er, yargı süreçlerinden insan haklarına kadar akla takılan soruları yanıtladı. Er, Mersin Barosu olarak gençlerin bu şekilde programlar yapmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "İnsanların yükünü üstleniyor, çabalarımızla barışçıl bir devlette, huzurlu ve adil bir yaşam sürmelerini mümkün kılıyoruz. Başarının sırrı çok çalışmak ve samimiyetten geçer" dedi.

(HSK-Y)



25.05.2017 13:05:08 TSI

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