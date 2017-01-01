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'İyilik Melekleri' belediye otobüslerinde



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakırlılar tarafından "İyilik Melekleri" olarak adlandırılan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri, Büyükşehir Belediyesi otobüslerine ailenin önemini vurgulayan afişler astı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen, vatandaşların sosyal ve ekonomik yönden sorunlarını tespit edip, diğer kamu kurumlarıyla birlikte ortak hareket ederek çözüme kavuşturan ASDEP personelleri, Diyarbakır ve Diyarbakırlılara hizmet etmeye devam ediyor. Özellikle terörden zarar gören Sur İlçesi'nde bütün haneleri ziyaret ederek taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan ve Diyarbakırlılar tarafından "İyilik Melekleri" lakabını alan ASDEP personelleri, ailenin önemine vurgu yapmak ve aileyi yeniden inşa etmek amacıyla hazırladıkları afişleri Büyükşehir Belediyesi otobüslerine astı. İl Müdürü Halit Açar da, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün desteği ile "Sen Gül Çocuk" projesini hayata geçiren Kayapınar Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de ASDEP personellerini yalnız bırakmadı.



Şehrin her tarafına asıldı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından bastırılan bin adet afişler şehrin hemen hemen her noktasına asıldı. Asılan afişlerde, Güzel "ahlak, sabır, tevekkül, fedakarlık, birliktelik, merhamet, sadakat, vefa, kardeşlik" vurguları yapılırken, yapılan bu tür çalışmaların devam edeceği öğrenildi.



"Biz birlikte Türkiye'yiz"

ASDEP personellerinin yaptığı bütün çalışmalara katılan ve destek veren İl Müdürü Halit Açar, yapılan çalışma ile ilgili bilgi verdi. Açar, amaçlarının aile bağlarını güçlendirmek ve ailenin toplum açısından ne kadar önemli olduğunu lanse etmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Açar, "Bizim tek amacımız var, Diyarbakır'a hizmet etmek. Diyarbakır'da Türkiye'nin en köklü ailelerinden biridir. Hedefimiz kentte ziyaret edilmedik hane bırakmamak" dedi.

(İHA-MP-Y)



25.05.2017 13:05:20 TSI

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