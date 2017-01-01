ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'İyilik Melekleri' belediye otobüslerinde

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:05
'İyilik Melekleri' belediye otobüslerinde
'İyilik Melekleri' belediye otobüslerinde

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakırlılar tarafından "İyilik Melekleri" olarak adlandırılan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri, Büyükşehir Belediyesi otobüslerine ailenin önemini vurgulayan afişler astı.
Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen, vatandaşların sosyal ve ekonomik yönden sorunlarını tespit edip, diğer kamu kurumlarıyla birlikte ortak hareket ederek çözüme kavuşturan ASDEP personelleri, Diyarbakır ve Diyarbakırlılara hizmet etmeye devam ediyor. Özellikle terörden zarar gören Sur İlçesi'nde bütün haneleri ziyaret ederek taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan ve Diyarbakırlılar tarafından "İyilik Melekleri" lakabını alan ASDEP personelleri, ailenin önemine vurgu yapmak ve aileyi yeniden inşa etmek amacıyla hazırladıkları afişleri Büyükşehir Belediyesi otobüslerine astı. İl Müdürü Halit Açar da, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün desteği ile "Sen Gül Çocuk" projesini hayata geçiren Kayapınar Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de ASDEP personellerini yalnız bırakmadı.

Şehrin her tarafına asıldı
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından bastırılan bin adet afişler şehrin hemen hemen her noktasına asıldı. Asılan afişlerde, Güzel "ahlak, sabır, tevekkül, fedakarlık, birliktelik, merhamet, sadakat, vefa, kardeşlik" vurguları yapılırken, yapılan bu tür çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

"Biz birlikte Türkiye'yiz"
ASDEP personellerinin yaptığı bütün çalışmalara katılan ve destek veren İl Müdürü Halit Açar, yapılan çalışma ile ilgili bilgi verdi. Açar, amaçlarının aile bağlarını güçlendirmek ve ailenin toplum açısından ne kadar önemli olduğunu lanse etmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Açar, "Bizim tek amacımız var, Diyarbakır'a hizmet etmek. Diyarbakır'da Türkiye'nin en köklü ailelerinden biridir. Hedefimiz kentte ziyaret edilmedik hane bırakmamak" dedi.
(İHA-MP-Y)

25.05.2017 13:05:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Silvan'daki camilerde Ramazan temizliği
YEREL

SİLVAN'DAKİ CAMİLERDE RAMAZAN TEMİZLİĞİ
Başkan Gülenç, mahallede çocuklara oyuncak dağıttı
YEREL

BAŞKAN GÜLENÇ, MAHALLEDE ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI
Amed Sportif'e ceza geldi
YEREL

AMED SPORTİF'E CEZA GELDİ
Diyarbakırlı milli atıcıdan bir rekor daha
YEREL

DİYARBAKIRLI MİLLİ ATICIDAN BİR REKOR DAHA
Kayapınar Belediyesinden Ramazan ayı denetimi
YEREL

KAYAPINAR BELEDİYESİNDEN RAMAZAN AYI DENETİMİ
Sahura kalkmak metabolizmayı güçlendiriyor
YEREL

SAHURA KALKMAK METABOLİZMAYI GÜÇLENDİRİYOR
TOBB Genel Kuruluna Diyarbakır'dan tam katılım
YEREL

TOBB GENEL KURULUNA DİYARBAKIR'DAN TAM KATILIM
Amed Sportif Faaliyetler'de yaz futbol okulu kayıtları başlıyor
YEREL

AMED SPORTİF FAALİYETLER'DE YAZ FUTBOL OKULU KAYITLARI BAŞLIYOR
Tekstil eğitimini tamamlayan 150 kadına sertifika verildi
YEREL

TEKSTİL EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN 150 KADINA SERTİFİKA VERİLDİ
Diyarbakır'da 'Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu' yapılacak
YEREL

DİYARBAKIR'DA 'ULUSLARARASI MEDENİYETLER BİSİKLET TURU' YAPILACAK
Kayapınar'daki camilerde Ramazan temizliği
YEREL

KAYAPINAR'DAKİ CAMİLERDE RAMAZAN TEMİZLİĞİ
Dezavantajlı öğrencilere İngilizce kursu
YEREL

DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE İNGİLİZCE KURSU
Diyarbakır'da 138 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL

DİYARBAKIR'DA 138 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...