Nevşehir'de 236 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetlemeler sonrasında 236 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler il merkezinde altı iş yerinde yapmış oldukları denetleme sonrasında 2000 Evler Mahallesinde bir kırtasiyede 132 adet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan bir kırtasiyede 94 adet bandrolsüz kitap olmak üzere 236 adet bandrolsüz kitap ele geçirildiği öğrenildi.
(COŞ-AÖ-Y)
25.05.2017 13:04:32 TSI
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