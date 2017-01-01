İzmit Belediyesi, enerji kimlik belgesi aldı
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, enerji kimlik belgesi aldı.
Belediyenin Ulaşım Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, söz konusu kanun çerçevesinde alınan enerji kimlik belgesi Belsa'nın A bloğuna asıldı. Yetkililer, ilgili kanunun binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgenin bütün binalar için alınması gerektiğini hükmettiğini söylediler.
(GY-Y)
25.05.2017 13:08:21 TSI
NNNN