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80. Yıl Anaokulu'nda mezuniyet heyecanı



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Kars 80. Yıl Anaokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Minik öğrenciler mezun olmanın sevincini aileleriyle birlikte yaşadı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda anaokulundan mezun olan anasınıfı öğrencilerinin mezun olması ve gelecek yıl ilköğretime başlamaları nedeniyle Kars 80. Yıl Ana Okulu'nda yıl sonu etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte minik öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı. Okul önünde yapılan yılsonu mezuniyet etkinliğinde miniklerin gösterisini aileleri de izledi.

Okul Müdürü Nuriye Uluağaç, açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, anaokulundan mezun olan ve gelecek yıl birinci sınıfa gidecek olan minikler bir birinden renkli oyun ve danslarını müzik eşliğinde sergiledi.

Etkinlikler minik öğrencilerin, misafirlere yaptığı ikramla son buldu.

(IÇ-Y)



25.05.2017 13:11:14 TSI

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