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Kayapınar Belediyesinden Ramazan ayı denetimi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üreten iş yerlerini ve fırınları denetledi.

Yaklaşan Ramazan ayı sebebiyle denetimlerini artıran zabıta ekipleri fırınları ve gıda üretimi yapan iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Fiyat etiketleri, hijyen, iş yerlerinin genel temizliği, terazilerin ölçü ve ayar kontrolleri ile ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, denetimler sırasında iş yeri ruhsatlarını da baktı. Belediye ekiplerinin yaptığı denetimlerde hijyen konusunda görülen eksiklikler nedeniyle bir iş yeri hakkında tutanak tutulup, uyarıldı. Bu arada, yine bir iş yerinde tespit edilen tarihi geçmiş ve sağlığa zararlı olan çeşitli gıda ürünlerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere el konuldu.



"Halkımızın sağlığıyla kimseyi oynatmayız"

Kayapınar Belediyesi Başkanı Mustafa Kılıç, Belediye zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde pastane ve imalathanelerde genel hijyen taraması, gıda ürünlerinde tarih ve tazelik kontrolleri yapıldığına değinerek, "Özellikle tatlı ve diğer unlu mamullerin hijyenik ortamlarda üretilmesi için imalathanelerde sıkı bir denetleme yapıp, çalışanların gerekli hassasiyeti göstermelerini aktardık. Ayrıca denetimlerde eksikleri bulunan iş yerleri hakkında gerekli tutanakları tutup cezai işlemlerde bulunduk. Vatandaşlarımızın sağlığı için bu yönlü denetimlerimiz devam edecektir. Kurallara uymayan esnafımız hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmaya devam edilecektir. Vatandaşlarımızın da gıda maddelerini alırken tarih, tazelik kontrollerini yapmaları hususunda dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.

(İHA-MP-Y)



25.05.2017 13:11:52 TSI

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