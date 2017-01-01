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İzmit Belediyesi vergi mesaisine geçiyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nde son ödeme tarihi 31 Mayıs Salı günü olan Emlak Vergisi ve işyeri Çevre Temizlik vergisi nedeniyle hafta sonu mesai yapılacak.

Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi'nden yapılan açıklamada, 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günleri 8.30-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak. Yetkililer, Cumartesi ve Pazar günleri, Belsa 3. Kattaki Gelir Birimi'nin yanı sıra İzmit Kaymakamlığı'ndaki ödeme noktasının, belediyenin Alikahya, Kuruçeşme ve Bekirdere Mevlana Kültür Merkezi'ndeki veznelerin de açık olacağını söylediler. Mükellefler vergilerini açık olan veznelere yapabilecekleri gibi Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 IBAN nolu hesaba, Halkbank ve Denizbank'ın tüm şubelerine, 111297 nolu posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile yatırabilecekler.

Yetkililer, vatandaşların belediyenin resmi internet sitesi www.izmit.bel.tr adresine girerek de kredi kartı yardımıyla vergilerini ödeyebileceklerini bildirdiler.

(RFK-Y)



25.05.2017 13:11:59 TSI

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