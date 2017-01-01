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100 bin kişiye iftar, 15 bin aileye gıda kolisi

- Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 4 ilçede kurulacak 5 iftar çadırında yemek ikramında bulunacak



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ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da 100 bin kişiye iftar yemeği ikram edecek, ihtiyaç sahibi ailelere 15 bin adet gıda kolisi dağıtacak. Hayırseverle ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olan Adana Büyükşehir Belediyesi, Hayırlı İşler Sosyal Market'e ulaştırılan gıda, giyim ve ayakkabı bağışlarının da dağıtımını sürdürecek.



4 ilçede 5 iftar çadırı

Adana Büyükşehir Belediyesi, geleneksel mahalle iftarlarıyla Ramazan ayının manevi iklimi ve bereketini bu yıl da devam ettirecek. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın organizesinde Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde kurulacak iftar çadırlarında Ramazan ayı boyunca 100 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırları, Seyhan'da İstasyon Meydanı ve Emek Mahallesi semt pazarı, Sarıçam'da otoyol bağlantı yolu çıkışı, Çukurova'da Belediye Evleri Mahallesi semt pazarı, Yüreğir'de Serinevler Mahalle muhtarlığı önünde hizmet verecek. Her gün binlerce Adanalı, Ramazan ayının coşkusunu ve maneviyatını aynı sofrada buluşarak, hep birlikte yaşayacak.



15 bin aileye gıda yardımı

Adana Büyükşehir Belediyesi, bolluk ve bereket ayı Ramazan'da Hayırlı İşler Sosyal Market aracılığıyla da 15 bin aileye gıda yardımı dağıtacak. İçinde şeker, sıvı yağ, un, kuru fasulye, makarna, nohut, çay, irmik, pirinç, şehriye ve tuz bulunan yardım kolileri, daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi, Hayırlı İşler Sosyal Market aracılığı ile gıda, giyim ve ayakkabı bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerin yardımlarını da düzenli organizasyon dahilinde ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edecek. Hayırseverlerin yardım dağıtımları için Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın (0322) 455 35 92 numaralı telefonundan iletişime geçmeleri yeterli olacak.

(ELF-Y)



25.05.2017 13:13:53 TSI

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