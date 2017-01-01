ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

100 bin kişiye iftar, 15 bin aileye gıda kolisi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:13
100 bin kişiye iftar, 15 bin aileye gıda kolisi
100 bin kişiye iftar, 15 bin aileye gıda kolisi
- Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 4 ilçede kurulacak 5 iftar çadırında yemek ikramında bulunacak

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da 100 bin kişiye iftar yemeği ikram edecek, ihtiyaç sahibi ailelere 15 bin adet gıda kolisi dağıtacak. Hayırseverle ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olan Adana Büyükşehir Belediyesi, Hayırlı İşler Sosyal Market'e ulaştırılan gıda, giyim ve ayakkabı bağışlarının da dağıtımını sürdürecek.

4 ilçede 5 iftar çadırı
Adana Büyükşehir Belediyesi, geleneksel mahalle iftarlarıyla Ramazan ayının manevi iklimi ve bereketini bu yıl da devam ettirecek. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın organizesinde Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde kurulacak iftar çadırlarında Ramazan ayı boyunca 100 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırları, Seyhan'da İstasyon Meydanı ve Emek Mahallesi semt pazarı, Sarıçam'da otoyol bağlantı yolu çıkışı, Çukurova'da Belediye Evleri Mahallesi semt pazarı, Yüreğir'de Serinevler Mahalle muhtarlığı önünde hizmet verecek. Her gün binlerce Adanalı, Ramazan ayının coşkusunu ve maneviyatını aynı sofrada buluşarak, hep birlikte yaşayacak.

15 bin aileye gıda yardımı
Adana Büyükşehir Belediyesi, bolluk ve bereket ayı Ramazan'da Hayırlı İşler Sosyal Market aracılığıyla da 15 bin aileye gıda yardımı dağıtacak. İçinde şeker, sıvı yağ, un, kuru fasulye, makarna, nohut, çay, irmik, pirinç, şehriye ve tuz bulunan yardım kolileri, daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi, Hayırlı İşler Sosyal Market aracılığı ile gıda, giyim ve ayakkabı bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerin yardımlarını da düzenli organizasyon dahilinde ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edecek. Hayırseverlerin yardım dağıtımları için Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın (0322) 455 35 92 numaralı telefonundan iletişime geçmeleri yeterli olacak.
(ELF-Y)

25.05.2017 13:13:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vergi Dairesi Başkanı Tunalı'dan uyarı
YEREL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI TUNALI'DAN UYARI
KYK Adana Mahmut Sami Ramazanoğlu öğrencileri sergi açtı
YEREL

KYK ADANA MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU ÖĞRENCİLERİ SERGİ AÇTI
Çukurova Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor
YEREL

ÇUKUROVA BELEDİYESİ HAYIRSEVERLERLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ BULUŞTURUYOR
Adana Organize Sanayi Bölgesi sanayicilere 6 bin fidan dağıttı
YEREL

ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERE 6 BİN FİDAN DAĞITTI
FETÖ/PDY davasında 6 sanık tutuklandı
YEREL

FETÖ/PDY DAVASINDA 6 SANIK TUTUKLANDI
Adana'da 15. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi
YEREL

ADANA'DA 15. OTOMATİK KONTROL SEMİNER VE SERGİSİ
Aktaş: &quot;Aladağ, turizmin incisi olacak&quot;
YEREL

AKTAŞ: "ALADAĞ, TURİZMİN İNCİSİ OLACAK"
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaz futbol okulu kayıtları başladı
YEREL

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YAZ FUTBOL OKULU KAYITLARI BAŞLADI
Çantası çalınan Suriyeli kadın gözyaşlarını tutamadı
YEREL

ÇANTASI ÇALINAN SURİYELİ KADIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass, Adana'da
YEREL

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BASS, ADANA'DA
Adana PMYO'da mezuniyet heyecanı
YEREL

ADANA PMYO'DA MEZUNİYET HEYECANI
80'inden sonra mide kanseri ameliyatıyla hayata tutundular
YEREL

80'İNDEN SONRA MİDE KANSERİ AMELİYATIYLA HAYATA TUTUNDULAR
Büyükşehir'den ödüllü seviye belirleme sınavı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÖDÜLLÜ SEVİYE BELİRLEME SINAVI
Selahaddin Eyyubi Mahalle Evi açıldı
YEREL

SELAHADDİN EYYUBİ MAHALLE EVİ AÇILDI
Kızılay'a 10 bin liralık gıda bağışı yaptı
YEREL

KIZILAY'A 10 BİN LİRALIK GIDA BAĞIŞI YAPTI
&quot;Eski devlet hastanesi rekreasyon alanı olsun&quot; önerisi
YEREL

"ESKİ DEVLET HASTANESİ REKREASYON ALANI OLSUN" ÖNERİSİ
Adana'daki silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
&quot;Seyhan'da Edebiyat Akşamları&quot;
YEREL

"SEYHAN'DA EDEBİYAT AKŞAMLARI"
Engelleri müzikle kaldırdılar
YEREL

ENGELLERİ MÜZİKLE KALDIRDILAR
Cinayet zanlısı muhtara müebbet hapis istemi
YEREL

CİNAYET ZANLISI MUHTARA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Ataşbak: &quot;Orhan Depedaş'tan gelecek sene şampiyonluk bekliyoruz&quot;
YEREL

ATAŞBAK: "ORHAN DEPEDAŞ'TAN GELECEK SENE ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ"
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI

Afete yenik düşen çiftçinin sorunu Meclis'te
YEREL

AFETE YENİK DÜŞEN ÇİFTÇİNİN SORUNU MECLİS'TE
Trafik kazası evli çifti ayırdı
YEREL

TRAFİK KAZASI EVLİ ÇİFTİ AYIRDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...