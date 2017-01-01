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Diyarbakırlı milli atıcıdan bir rekor daha



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakırlı Milli Atıcı Ömer Akgün, 17-24 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupasında dördüncü oldu. Ömer Akgün, aynı müsabakada kendisine ait olan Türkiye rekorunu da kırarak, önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Daha önce Azerbaycan'da yapılan İslami Dayanışma Oyunlarında 10 metre Havalı Tüfek müsabakalarında birinci olan ve rekora imza atan Ömer Akgün, son olarak Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupasında önemli bir dereceye imza attı. Elde ettiği derecelerle Türkiye'nin en iyi atıcıları arasında yer alan Ömer Akgün, Almanya'da çok iyi bir derece elde ettiğini ancak madalya kürsüsüne çıkamadığını ifade etti. Milli sporcu, Azerbaycan'ın Bakü kentinde yapılan İslami Dayanışma Oyunlarının ardından Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupasına katıldığını belirtti. Akgün, "Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası müsabakaları çok zorlu geçti. Çok önemli sporcuların yer aldığı müsabakalarda madalya kürsüsünü küçük puanlarla kaybettim. Ama dördüncü olarak kendime ait olan Türkiye rekorunu bir kez daha kırdım" dedi.

Dünya Kupası müsabakalarının devam ettiğini belirten Akgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6-12 Haziran tarihleri arasında Azerbaycan'ın Gabala kentinde yine Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası müsabakaları düzenlenecek. Şimdi bu müsabakalara hazırlanıyorum. Hedefim bu yarışmada ilk üçe girip madalya ile ülkeme dönmektir."

(MÇ-MP-Y)



25.05.2017 13:14:37 TSI

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