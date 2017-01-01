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Salihli'nin gururları altınla ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Atletizmde Türkiye şampiyonu olarak, Manisa ve Salihli'nin gururu olan Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu öğrencileri, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından altınla ödüllendirdi.

Sivas'ta düzenlenen atletizm müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olan Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu Küçük Erkekler Atletizm Takımı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı, Okul Müdürü Mehmet Yücel Ersoy ile Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Yeşiltaş ile birlikte kazandıkları kupa ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette Türkiye şampiyonları Başkan Kayda'ya şampiyonluk yolundaki başarı hikayelerini anlattı Başarılı öğrencileri tebrik eden Başkan Kayda, "Sporcularımız ile ne kadar gurur duysak azdır. Bu şampiyonluk Salihlimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Kayda, şampiyon sporcuları küçük altın ile ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi.

(BA-ÖND-Y)



25.05.2017 13:15:10 TSI

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